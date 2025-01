Wellington Dias destaca avanços do Bolsa Família no “Bom Dia, Ministro” desta quinta (16)

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é o convidado do “Bom dia, Ministro” desta quinta-feira, 16 de janeiro. No programa, ele vai abordar as principais ações da pasta, os avanços desde o início da gestão e as expectativas para 2025.



Entre os principais assuntos a serem abordados está o impacto positivo do Bolsa Família na melhoria do estado nutricional de crianças brasileiras de zero a seis anos. O resultado foi divulgado em estudo feito pela Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, do MDS, que analisou dados de 285 mil crianças e demonstrou avanços importantes em diferentes indicadores.



Um deles é o Índice de Massa Corporal (IMC), com redução nos casos de magreza acentuada, caindo de 4,9% para 3,76%. Os dados mostram também que a prevalência de sobrepeso caiu de 8,17% para 6,51% e a obesidade infantil de 7,9% para 5,4% no mesmo período. Em contrapartida, o percentual de crianças com IMC adequado aumentou de 58,26% para 67,46%, demonstrando um resultado benéfico do programa na promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Bolsa Família em 2025. O calendário indica que o início do cronograma de pagamentos será no dia 20, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do Bolsa Família. Os valores são depositados nos últimos dez dias de cada mês, com exceção de dezembro que tem o valor antecipado para o dia 10.



INVESTIMENTO — Ao longo de 2024, mais de 20,86 milhões de famílias foram beneficiadas. O valor chegou a brasileiros de todos os municípios, priorizando o atendimento a mulheres e crianças, além de grupos e populações em maior condição de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. O investimento do Governo Federal foi de R$ 168,3 bilhões.



AO VIVO — O Bom Dia, Ministro é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.



PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministro podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.