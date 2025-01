Websérie “Grande ABC Cultural” destaca a cena artística de São Caetano

A websérie “Grande ABC Cultural – Especial São Caetano” tem transmissão online e gratuita e apresenta entrevistas exclusivas com artistas e profissionais da área cultural da cidade.

Apresentação e episódios

Apresentado pela produtora cultural e jornalista Mercedes Cumaru, o projeto conta com cinco episódios, com duração de 20 minutos cada, abordando temas como: caminhos das artes plásticas, dança circular e como essa é uma atividade inclusiva, dança na terceira idade, artes e acessibilidade, a mulher no Hip Hop e as demandas do movimento, jornalismo cultural, arte urbana, preservação da memória cultural, espaços criativos da cidade e muito mais.

Entre os convidados estão Cris Escudeiro (professora de dança e pesquisadora de danças étnicas), May Bernardo (cantora, compositora, arte-educadora e ativista do movimento Hip Hop), Humberto Pastore (jornalista, escritor e pesquisador), Régis Ribeiro (artista plástico e arte-educador) e Paula Fiorotti (jornalista da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul).

Acessibilidade e Disponibilidade

Por meio de uma linguagem clara e apropriada para todas as idades, a websérie está disponível gratuitamente no Canal do Youtube e todos os vídeos são legendados.

As ações do projeto foram realizadas com recursos do Edital 017/2023 – Lei Paulo Gustavo – Categoria: Demais áreas culturais – da SECULT (Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul – Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul) pela da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço:

Websérie “Grande ABC Cultural – Especial São Caetano do Sul”

Convidados: Cris Escudeiro, May Bernardo, Régis Ribeiro, Humberto Pastore e Paula Fiorotti

Onde assistir: Youtube

Grátis

Classificação Livre