Livro narra a história cultural de São Caetano e do ABC dos anos 50 aos dias atuais

Das ruas, cinemas e casas noturnas, aos cafés, bares, estabelecimentos comerciais, festas e bailes de garagem. Os movimentos comportamentais, sociais e culturais das mais diversas gerações, desde os anos 50 até os dias atuais, passados a limpo sob a memória e olhares de Rick and Roll, um dos mais relevantes personagens da cena cultural do ABC Paulista.

Tudo isso pode ser conferido no livro ‘Ruídos Urbanos – contos de Gotham’, escrito pelo pesquisador musical e cultural Ricardo Martins, também conhecido como Rick and Roll, e que traz um registro inédito sobre a vida cultural da cidade de São Caetano e da região.

Editado pela C.I. Editorial, o lançamento acontece dia 25/9, a partir das 20h, no Leandrini Rock Bar. Além da noite de autógrafos, a celebração conta com outras atrações, como o show com o grupo Oscaravelho especialmente para a data e convidados especiais.

Navegante de uma das gerações mais revolucionárias da cultura pop, em sua primeira obra literária, Rick descreve suas experiências de vida passadas por todas ao lado de muitos amigos. Em 27 capítulos, que podem ser traduzidas em um álbum de vinte e sete faixas musicais refletidas no vasto e enigmático tapete de sua vida.

‘Ruídos Urbanos – contos de Gotham’ é um resgate da cultura pop do ABC Paulista, e um perfil que ajuda a construir a memória cultural da região, da cena artística e seus movimentos ao longo dos últimos 70 anos. Tudo na clareza da memória do autor.

Pesquisador musical, Rick se dedicou desde menino a colecionar LPs, CDs, fitas cassete, vídeos, revistas, livros e tudo relacionado a cultura pop do Brasil e do ABC. Diante desse acervo, começou a pesquisar as influências da música na moda e no comportamento e constatou o poder de transformação dos cenários urbanos no modo de agir, de vestir e de pensar de milhares de pessoas em todo o mundo.

De posse dessas curiosas informações, focou seu olhar na cidade onde nasceu e na região metropolitana de São Paulo, criando nas redes sociais a página Ruídos Urbanos – Contos de Gotham, na qual apresenta uma radiografia sem preconceitos dos efeitos colaterais das sonoridades urbanas diante de diferentes intervalos sociais, dos mais românticos aos mais rebeldes.

O livro já nasce com um acervo contemporâneo de imagens e memórias, contadas de maneira leve e descontraída para todas as gerações, trazendo recortes dos anos 50 aos dias de hoje.

No início de cada um dos 27 capítulos, o autor sugere uma trilha sonora para ser ouvida durante a leitura. São canções que associam cultura às informações presentes no texto, transformando o ato de ler numa experiência sensorial de silêncios, ruídos e imagens.

‘Ruídos Urbanos – Contos de Gotham‘ é um acervo exclusivo sobre a memória do ABC Paulista, narrado com detalhes, imagens, unindo a memória à modernidade, em sintonia com palcos e bastidores. Vale cada momento.

Serviço

Lançamento ‘Livro Ruídos Urbanos – contos de Gotham’

Dia 25/9 a partir das 20h

Leandrini Rock Bar

Endereço Rua Oswaldo Cruz 1411 – Bairro Santa Paula

Show com o grupo Oscaravelho

Entrada gratuita.