Webinar “Responsabilidade Ambiental na Previdência Privada” será realizado em julho

O presidente do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar (IPCOM), Wagner Balera, será um dos palestrantes no webinar solidário “Responsabilidade Ambiental na Previdência Privada”, que será realizado no dia 2 de julho, das 17 às 20 horas, via Zoom.

O evento tem dois objetivos principais: explorar um tema atual e de grande relevância na área de previdência privada e contribuir para os esforços de amparo e reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, afetado por fenômenos climáticos extremos.

“Esta é uma excelente oportunidade para aprimorar conhecimentos na área e participar de debates de grande valor, além de exercer a cidadania e a solidariedade”, afirma Balera.

Serão palestrantes: Ricardo Pena (Superintendente da Previc); Guilherme Campelo (Diretor de Licenciamento – Previc); Adimilson Stodulski (Tchê Previdência); Bruno Funchal (CEO Bradesco Asset Management); Bruno Jatene (Diretor de Previdência AEGEA); Fabio Coelho (Presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais); Jorge Berzagui (Diretor-Presidente da Fundação Banrisul de Seguridade Social); Roberto L euzinger (CHRO Vinci Partners) e Sonia Consiglio (SDG Pioneer – Pacto Global da ONU).

Inscrições: https://lnkd.in/g7Jr9gvu

O webinar solidário é organizado pelo IPCOM (Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar ) e pela APEP (Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado).