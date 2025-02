Warung Day Festival 2025 anuncia line-up e promete edição histórica

O Warung Day Festival está de volta para sua 10ª edição, prometendo um evento marcante na cena eletrônica nacional. O festival divulgou seu line-up oficial, reunindo grandes nomes da música eletrônica mundial para comandar os palcos em Curitiba.

Entre as atrações confirmadas estão Âme live, Cinthie, DJ Tennis, Hernan Cattaneo, Joseph Capriati, Kerri Chandler, Maz, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Simon Vuarambon e Vintage Culture. Além disso, artistas nacionais como Albuquerque, Antdot, Badaro, Bakka, Bhaskar, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Jackson, Nezello e Zac também integram a programação.

“O line-up é sempre um dos momentos mais aguardados, e nesta edição temos algo ainda mais especial: artistas de renome que vão proporcionar uma experiência única nos palcos do festival”, afirma Luís Gustavo Zagonel, diretor de planejamento do evento.

Experiência imersiva e novos espaços

O evento acontecerá no dia 3 de maio de 2025, ocupando dois dos mais icônicos espaços culturais de Curitiba: a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame. Serão 12 horas de música ininterrupta, com três palcos simultâneos e uma estrutura ampliada para receber o público.

De acordo com Patrik Cornelsen, produtor do Warung Day Festival, a proposta do festival vai além da música: “Cada edição é uma verdadeira celebração da música eletrônica e da energia mágica que acontece em nossos palcos. A conexão com o público global reforça nosso compromisso com essa experiência única”.

Opções de ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para compra, com diferentes modalidades:

Ingresso WDF : acesso aos três palcos, visão frontal dos DJs, praça de alimentação e áreas cobertas.

: acesso aos três palcos, visão frontal dos DJs, praça de alimentação e áreas cobertas. Ingresso VIP : além dos benefícios do ingresso tradicional, inclui acesso exclusivo entre os palcos Warung Stage e Pedreira Stage, áreas cobertas adicionais e bares exclusivos.

: além dos benefícios do ingresso tradicional, inclui acesso exclusivo entre os palcos Warung Stage e Pedreira Stage, áreas cobertas adicionais e bares exclusivos. WDF Experience: experiência premium para apenas 500 pessoas, com acesso diferenciado, lounges exclusivos, catering especial e serviços como massagem e maquiagem.

Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Ingresse e Blueticket, com a opção de Ingresso Meia Social, disponível mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Com a expectativa alta e ingressos limitados, o Warung Day Festival 2025 promete ser uma edição inesquecível para os fãs da música eletrônica.

Acesse agora mesmo e adquira o seu ingresso nas plataformas oficiais:

• Ingresse

• Blueticket