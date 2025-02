GopTun Festival anuncia mais dois nomes no line-up 

Nos dias 19 e 20 de abril de 2025, antecedendo o feriado de Tiradentes, acontece a quarta edição do Gop Tun Festival, considerado o maior festival independente de música eletrônica da América Latina. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ingresse, com passaporte para os dois dias a partir de R$ 340, e ingressos avulsos para o sábado por R$ 190 e domingo por R$ 250, sujeitos à alteração de lote.

Pela primeira vez com dois dias de evento, no sábado, dia 19, a abertura será realizada utilizando a área do Main Stage do festival, em parceria com a Ingresse, e contará com apresentações de Omar Souleyman, Hudson Mohawke, CARISTA B2B Zopelar, Giu Nunez, Pedro Bertho e Soft Soup.

Já no domingo, dia 20, a festa se espalha pelos palcos Supernova, Danceteria, Não Existe e Main Stage, levando os novos confirmados Partiboi69 e Héctor Oaks,em sets individuais. Além de Ben UFO, Avalon Emerson, Job Jobse, Spfdj, Suze Ijó B2B OMOLOKO, KiNK (live), Olof Dreijer, Alex Kassian, Eli Iwasa, CASHU B2B Alírio, Franzizca, Pabels, Valesuchi (live), Carlos do Complexo (live), DPR, Numa Gama (live), Anacalypto, Suelen Mesmo, Gop Tun DJs, Veraneio, Cremosa Vinil, Gabi Fischer, KOKA e Amadopeace. As apresentações começam na tarde de domingo e seguem até a manhã do feriado de Tiradentes, na segunda-feira.



Héctor Oaks | Créditos: Divulgação

A Gop Tun, que representa o selo, a festa e o coletivo, foi criada por Bruno Protti, Caio Taborda, Fernando Nascii e Gui Scott em 2012, e vem promovendo encontros notáveis entre artistas do mundo inteiro. Ao longo dos últimos anos, o revival de bairros esquecidos da cidade, influenciado por escolhas inusitadas como locais para seus eventos, levou à difusão dessa mistura singular do quarteto para o vasto e rico universo de shows e festivais, que atualmente define o entretenimento musical globalmente. Percorrendo todas as principais cidades brasileiras, o grupo logo se lançou no mundo, estabelecendo conexões com Berlim, Amsterdã, Estocolmo, Nova York e Bogotá.

Confira o line-up completo abaixo, separado por dia:

19 de abril de 2025 (Sábado)

Omar Souleyman

Hudson Mohawke

CARISTA B2B Zopelar

Giu Nunez

Pedro Bertho

Soft Soup

20 de abril de 2025 (Domingo)

Job Jobse

Avalon Emerson

Ben UFO

Spfdj

Partiboi69

Héctor Oaks

KiNK (live)

Olof Dreijer

Suze Ijó B2B OMOLOKO

Alex Kassian

Eli Iwasa

CASHU B2B Alírio

Franzizca

Pabels

Anacalypto

Valesuchi (live)

Numa Gama (live)

Carlos do Complexo (live)

DPR

Suelen Mesmo

Gop Tun DJs

Veraneio

Cremosa Vinil

Gabi Fischer

KOKA

Amadopeace

SERVIÇO – GOP TUN FESTIVAL 2025:

Gop Tun Festival 2025: 19 e 20 de abril de 2025

Horário: Sábado, dia 19: das 15h à 1h

Domingo, dia 20 (véspera de feriado): das 15h às 5h

Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, Live Stage Canindé -São Paulo – SP

Valor: a partir de R$ 300, sujeito a término de lote