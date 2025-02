Warner Music investe R$ 2,6 bilhões para ampliar catálogo musical

A Warner Music Group, uma das principais multinacionais da indústria fonográfica, anunciou a aquisição de uma participação controladora na Tempo Music por um valor estimado em US$ 450 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 2,6 bilhões com a cotação atual. Esta movimentação estratégica reafirma o compromisso da empresa em expandir seu portfólio e fortalecer sua posição no mercado musical.

A Providence Equity Partners, que já possuía participação na Tempo Music, continuará a atuar como acionista minoritária após a transação. A Tempo Music é reconhecida por seus direitos sobre uma variedade de obras musicais e pela representação de renomados compositores que colaboram com artistas de destaque, incluindo Jonas Brothers, Korn e Jeff Bhasker.

Crescimento e impacto no mercado musical

Desde sua fundação em 2019, a Tempo Music tem demonstrado um crescimento significativo em seu catálogo, acumulando milhares de faixas. Em comunicado oficial, a Warner Music destacou que “a Tempo construiu um portfólio diversificado que se concentra em capacitar artistas e compositores, ao mesmo tempo em que apresenta resultados financeiros atrativos”.

A estratégia de aquisição de catálogos musicais tem se tornado uma tendência crescente entre as grandes corporações do setor, sendo observada também em outras gigantes como Sony Group e Universal Music. Essa abordagem visa não apenas ampliar o repertório musical das empresas, mas também assegurar um fluxo contínuo de receitas provenientes dos direitos autorais associados.