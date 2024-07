Warner Music Group inaugura complexo exclusivo com 4 estúdios

Pioneirismo; a Warner Music Group inaugura um novo espaço no Rio de Janeiro neste mês de julho. A companhia construiu quatro estúdios musicais, tornando-se a única do país com essa estrutura de estúdios próprios. Com o intuito de fomentar a cultura brasileira e incentivar a produção musical de alta qualidade, a novidade vem após o lançamento do Warner Music Space, em janeiro, que foi criado para ser um espaço inovador e multifuncional para a comunidade do mercado fonográfico. Os novos estúdios, porém – diferente do Space –, serão de uso gratuito para artistas da Warner Music, ADA e compositores da Warner Chappell e parceiros.

“Estamos muito felizes com a abertura dessa parte tão importante em nosso Warner Music Space. Para nós esses estúdios representam muito mais que estrutura para nossos artistas, compositores e parceiros. Eles também nos abrem mais possibilidades de projetos, fomentando nossa cultura e buscando cada vez mais profissionalismo em nossa indústria“, afirma Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil.

Os estúdios, que, juntos, têm 216 m2 e revestimentos de última geração, possuem os equipamentos mais respeitados da indústria e são preparados para a gravação e produção musical de ponta. Eles podem ser utilizados de forma separada e individual ou de forma unificada, caso seja necessário em projetos maiores. Juntos, eles possuem 96 canais de áudio. Em termos técnicos, podem ser considerados os estúdios mais qualificados do país. Microfones como o Ela M251, o U47, U67 e C800G estarão disponíveis, além de mesas SSL, pré-amplificadores Neve 1037 e API 512 e compressores Chandler, CL1B e Retrô STA. Além disso, um dos estúdios é Dolby Atmos.

“É uma enorme alegria poder oferecer para os nossos compositores, produtores e artistas quatro estúdios com uma estrutura de equipamentos e microfones que nos colocam no topo da lista de estúdios de gravação no país”, comenta Marcel Klemm, Diretor Geral da Warner Chappell Brasil e membro do CPE, Círculo de Produtores e Engenheiros da Academia Latina de Gravação – Latin Grammys.

A inauguração foi comemorada em um evento fechado para convidados, entre eles, artistas, compositores e equipe da Warner, parceiros e imprensa. Na festa, que ocorreu na noite do dia 31 de julho, também foi revelado o nome do primeiro estúdio: ”Rita Lee e Roberto de Carvalho”, homenageando o legado dos artistas, que tem todo o catálogo deles sob responsabilidade da Warner Music Chappell. O viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho, e os filhos, Beto Lee e João Lee, estiveram presentes no evento.