Wanessa Camargo reflete sobre fim de relacionamento

Recentemente, a cantora Wanessa Camargo anunciou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella, notícia que repercutiu amplamente nas redes sociais e na mídia. A artista, que participou do programa Domingão com Huck no último domingo, 16 de fevereiro, aproveitou a ocasião para compartilhar seus sentimentos sobre esse novo capítulo em sua vida.

Durante sua participação, Wanessa prestou uma homenagem à cantora Joelma na Batalha do Lip Sync e, em seguida, foi convidada pelo apresentador Luciano Huck a comentar sobre os rumores de sua solteirice. Sem mencionar Dado Dolabella diretamente, a cantora expressou seu desejo por um tempo de reflexão e solidão.

“Atualmente, estou em um momento que preciso de solitude e solidão para pensar na minha vida”, declarou Wanessa. Ela ressaltou que o ano de 2024 tem sido desafiador tanto no aspecto pessoal quanto profissional, refletindo sobre as lições aprendidas durante esse período tumultuado. “O barulho foi tanto que eu realmente precisava de silêncio”, acrescentou.

A artista também comentou sobre a importância do silêncio em sua jornada: “Às vezes, o silêncio significa ficar um pouco sozinha. Este ano, estou comemorando 25 anos de carreira e quero me concentrar no meu trabalho”.

O relacionamento entre Wanessa e Dado teve início em 2000 e se estendeu até 2002, antes de reatar em 2022. O casal já havia enfrentado uma breve separação após a participação da cantora no reality show BBB24. Nos últimos tempos, os dois costumavam compartilhar momentos íntimos nas redes sociais, demonstrando um relacionamento amoroso e familiar.

Wanessa Camargo encerra este ciclo em sua vida com reflexões profundas e um olhar voltado para o futuro, mantendo-se focada em suas metas profissionais enquanto busca um novo entendimento pessoal.