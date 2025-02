Domingão com Huck promove batalha do Lip Sync com Wanessa Camargo e Belutti

Na edição deste domingo, 16, do programa Domingão com Huck, os telespectadores podem esperar uma noite vibrante repleta de música e animação. Os convidados da semana são os renomados cantores Wanessa Camargo e Belutti, que participarão da empolgante Batalha do Lip Sync.

O desafio consiste em cada artista homenagear duas personalidades icônicas através de performances de dublagem, com a plateia desempenhando um papel fundamental ao votar na apresentação mais cativante. A interação do público é um dos pontos altos da competição, tornando o evento ainda mais dinâmico.

Além disso, Belutti contará com o apoio especial de seu parceiro musical, Marcos, que certamente trará uma energia extra à performance. Para abrilhantar ainda mais a atração, a dupla sertaneja presenteará os espectadores com uma prévia de dois de seus grandes sucessos, prometendo momentos de emoção e alegria.

O Domingão com Huck continua a se consolidar como um espaço de entretenimento diversificado, unindo música e competição de forma inovadora.