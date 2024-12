Silvio Santos é homenageado em transmissão conjunta da Globo e SBT

No último domingo, 15 de outubro, Silvio Santos foi alvo de uma emocionante homenagem transmitida simultaneamente pelas emissoras Globo e SBT. O tributo ocorreu durante o Domingão Com Huck e o Programa Silvio Santos, apresentado por sua filha, Patricia Abravanel.

A celebração começou quando um participante do tradicional Show de Calouros fez uma imitação da renomada cantora Maria Bethânia. Nesse momento, o SBT interrompeu sua programação com uma vinheta especial ao lado do icônico mascote de Silvio Santos, trazendo a palavra “Plantão” em destaque.

Patricia Abravanel anunciou então: “Interrompemos a nossa programação para uma notícia extraordinária: vamos receber uma homenagem ao meu pai no Domingão Com Huck, e você vai assistir aqui no SBT. Depois da homenagem, voltamos com o Programa Silvio Santos“. Com isso, ambas as emissoras uniram suas transmissões para celebrar a trajetória do apresentador.

Durante a homenagem, Luciano Huck ressaltou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira. Ele iniciou a cerimônia com as notas da famosa canção Silvio Santos Vem Aí, enfatizando: “A televisão brasileira não seria como é hoje sem Silvio Santos. Por isso, numa noite dedicada a celebrar o talento da TV brasileira, não poderíamos deixar de homenagear o maior de todos.”

Patricia continuou elogiando o trabalho de Huck, afirmando: “A gente olhava para o meu pai e via: esse homem sonhou, realizou, e é possível. Ele via o melhor nas pessoas. Via potencial, trazia o melhor delas.” A apresentadora também compartilhou como surgiu a ideia da transmissão conjunta: “O Luciano fez esse convite. Achei generoso demais da sua parte, maravilhoso. A Daniela Beyruti, minha irmã, teve a ideia genial de poder fazer essa transmissão simultânea. Estou aqui muito honrada.”

Ela também ressaltou que “nunca haverá alguém como Silvio Santos” e que ele preparou bem suas filhas para continuarem seu legado. “O SBT está caminhando para o seu melhor momento”, acrescentou Patricia ao mencionar ícones como Jesus Cristo e Walt Disney.

Luciano Huck complementou: “É um momento de celebração, algo maior, que move a todos. Silvio Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos, avós e tios na frente do sofá. Com o passar do tempo, essa essência continua viva.” A cerimônia ainda contou com a tradição de lançar aviõezinhos com notas de R$ 100, questionando: “Quem quer dinheiro?”, uma marca registrada do apresentador.

No mesmo evento, os Melhores do Ano do Domingão Com Huck foram premiados em 2024, incluindo artistas renomados como Andréa Beltrão e Simone Mendes, além do humorista Paulo Vieira que se destacou na categoria de melhor humorista.

Infelizmente, o país perdeu Silvio Santos em 17 de agosto de 2024 aos 93 anos. Ele foi reconhecido como um dos maiores ícones da história da televisão brasileira, com uma carreira que abrangeu canais como SBT — que ele fundou — Record, Tupi e até mesmo a Globo.