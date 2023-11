Wanessa Camargo lança clipe de “Velocidade”

“Ela reencontrou o amor, mas ainda precisava reencontrar a si mesma”, é assim que o penúltimo clipe do projeto “Livre”, de Wanessa Camargo, introduz a história da música “Velocidade”.

O clipe ficou disponível para os fãs, às 17h, nesta quarta-feira, 29, no canal oficial da cantora no Youtube, e em uma vibe dançante, traz a pegada latina ao lado do rapper Brasa, da República Dominicana, um dos principais nomes da indústria e indicado 3x ao Grammy Latino.

Com muita coreografia, uma vibe alto astral, reggeaton, sensualidade e uma busca por si mesma, “Velocidade” era uma das partes mais aguardadas do projeto feito por Wanessa em 2023. “Livre” é um álbum composto por nove faixas, que se complementam contando uma história verdadeira.

Ainda nesse ano, o público poderá conferir o último clipe desse projeto. “Só Respira” chega próximo às festas de fim de ano para complementar essa história especial.