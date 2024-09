Waldez Góes detalha apoio às cidades afetadas pela estiagem no programa “Bom Dia, Ministro”

O ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) é o convidado do programa “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 19 de setembro. Na conversa com radialistas de várias regiões do país, ele vai detalhar as ações da pasta para auxiliar as cidades no enfrentamento dos impactos da estiagem e dos incêndios no país.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quarta-feira (18), a situação de emergência em mais 10 municípios que enfrentam a estiagem. São eles: Canapi, em Alagoas; Alvarães, Coari, Manaus e Parintins, no Amazonas; Cáceres, no Mato Grosso; São Félix do Xingu, no Pará; Cajazeirinhas e Monteiro, na Paraíba; Afrânio, Caruaru, Jatobá e Petrolina, em Pernambuco, e Poço Redondo e Tobias Barreto, em Sergipe.

Com esse reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Até o momento, 380 municípios brasileiros estão com reconhecimento federal de situação de emergência devido à estiagem. O MIDR também apoia cidades afetadas por incêndios e integra o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo e o Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal (Ciman), criado neste mês.

RIO GRANDE DO SUL — Góes também deve abordar o repasse de recursos ao Rio Grande do Sul, ainda sob o impacto das enchentes que atingiram o estado desde o final de abril. Foram aprovados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) R$ 128,2 milhões para assistência humanitária, R$ 26,4 milhões para rito sumário de assistência humanitária e mais de R$ 5 milhões para assistência humanitária de proteção animal (rito sumário). Houve também repasses de R$ 335,9 milhões para ações de restabelecimento de serviços e R$ 389,8 milhões para reconstrução do estado. Ao todo, 257 municípios gaúchos foram atendidos, resultado de 884 planos de trabalho aprovados, além de 459 situações de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pelo Governo Federal.

DEFESA CIVIL — O ministro vai tratar de outras iniciativas da pasta, como o “Defesa Civil Alerta” — sistema que permite o envio de mensagens de texto para os celulares de pessoas em localidades com risco de desastres. O projeto-piloto está em execução e terá duração de 30 dias. Após isso, a tecnologia será implementada de maneira gradativa no restante do país. O sistema emitirá alertas para a população em situações de alagamento, enxurrada, deslizamento de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outras ocorrências.

PREVENÇÃO — Outro assunto que deve ser abordado é o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 2024-2034. O documento será lançado neste mês de setembro e representa um avanço na política de prevenção e resposta a desastres no Brasil.

