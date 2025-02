“Vozes do Mundo” traz tributo a grandes nomes da música para Mauá

O espetáculo “Vozes do Mundo: Flashback Tribute” chega a Mauá para uma apresentação especial no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 20h30, no Teatro Municipal de Mauá. Com uma banda ao vivo, o show leva o público a uma viagem no tempo, celebrando artistas que marcaram gerações com suas vozes inesquecíveis e sucessos atemporais.

Uma viagem musical pelos grandes sucessos

Com 110 minutos de duração, o musical promete emocionar a plateia ao reviver clássicos de artistas como Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees, Whitney Houston, Earth Wind & Fire, ABBA, Madonna, Barbra Streisand, Kool & The Gang, Prince, entre outros. A trilha sonora inclui grandes hits da disco music e do pop internacional, transportando o público para os anos 60, 70, 80 e 90.

O espetáculo ainda traz uma homenagem especial ao projeto USA for Africa, reunindo interpretações marcantes que destacam a potência vocal dos cantores envolvidos.

Ingressos e informações

Os ingressos para o “Vozes do Mundo: Flashback Tribute” estão disponíveis a partir de R$ 45,00, com valores que variam de acordo com o setor e as categorias de desconto. A compra pode ser realizada pelo site da Bilheteria Express (link para ingressos).

Regras de ingressos:

Promoção antecipada: desconto válido para compras até 28/02

desconto válido para compras até Inteira: disponível para qualquer pessoa

disponível para qualquer pessoa Meia-entrada: Estudantes (Ensino Fundamental, Médio, Graduação e Pós-Graduação – apresentar carteirinha + RG) Aposentados (apresentar carta de concessão + RG) Pessoas acima de 60 anos (apresentar RG) Professores da Rede Pública (apresentar holerite do mês vigente + RG)



Serviço

Local: Teatro Municipal de Mauá

Endereço: Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia, Mauá, SP

Estacionamento: gratuito no local

Acessibilidade: espaço com acesso para PCD

Duração: 110 minutos

Classificação: Livre

Dúvidas e televendas:

Telefone: (11) 2771-0016

WhatsApp: (11) 2771-0016 (Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h. Não aceitamos ligações via WhatsApp.)

Realização: Criativu’s Produções e Entretenimento e F&J Produções