Alunos do CEU Quarta Divisão participam de espetáculo circense no Teatro de Mauá

Alunos do CEU Quarta Divisão, da Prefeitura de Ribeirão Pires, viverão uma noite especial no próximo sábado (22), às 19h30, quando subirão ao palco do Teatro Municipal de Mauá para uma apresentação no espetáculo circense promovido pela escola de dança Oficina do Corpo. O evento reunirá também estudantes do Toth, fortalecendo a integração entre os participantes.

A coreógrafa e professora Danielle Spósito, que assina as coreografias do espetáculo, destacou a importância do evento: “Esses alunos têm a oportunidade de vivenciar o palco, explorar sua criatividade e fortalecer a confiança em si mesmos e no grupo. É um momento único para o crescimento pessoal e artístico de cada um”.

Com direção geral de Danielle Spósito e Lúcia Spósito, o espetáculo é fruto de meses de dedicação e ensaios, envolvendo alunos de diferentes realidades, mas com o mesmo objetivo: transmitir alegria e emoção por meio da arte.

Divulgação/PMETRP

O evento acontecerá no Teatro Municipal de Mauá, localizado na Rua Nadir Alves, 353, na Vila Noêmia. Para garantir seu convite, entre em contato com Lúcia Spósito da Oficina do Corpo pelo WhatsApp (11) 9 4780-8628.

A apresentação, que contará com números artísticos e performances voltadas para o universo do circo, tem como objetivo principal trabalhar a socialização e a integração entre os jovens, além de proporcionar o desenvolvimento da expressão artística e emocional.

A participação dos estudantes do CEU Quarta Divisão reflete o compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires com o incentivo à cultura e com a formação integral dos alunos. O espaço, que oferece atividades educacionais, esportivas e culturais, tem como meta ampliar as oportunidades para que crianças e jovens desenvolvam suas habilidades em diferentes áreas.