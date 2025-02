“Vozes do Mundo: Flashback Tribute” no Teatro Municipal de Mauá

O Teatro Municipal de Mauá será palco de uma viagem musical inesquecível nesta sexta-feira (28/02) com o espetáculo “Vozes do Mundo: Flashback Tribute“. O show, que conta com uma banda ao vivo, promete emocionar o público ao trazer grandes sucessos da música pop e disco music, revivendo os icônicos anos 60, 70, 80 e 90.

O repertório inclui clássicos imortalizados por artistas como Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees, Whitney Houston, Earth Wind & Fire, John Travolta e Olivia Newton-John. O show também presta tributo a nomes inesquecíveis como Bill Medley (“Time of My Life”), Barbra Streisand, Boney M, Kool & The Gang, Tina Charles, Cyndi Lauper, Prince, ABBA, Madonna, Andrea Bocelli, Tears For Fears, Double You e Erasure. Um dos momentos mais marcantes do espetáculo será a emocionante homenagem aos cantores de “USA for Africa” em uma apresentação vocal impressionante.

O espetáculo tem classificação livre e duração de aproximadamente 110 minutos. Os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 (acrescidos de taxa de serviço) e podem ser adquiridos antecipadamente. No site: https://tinyurl.com/flashback-tribute.

O evento promete uma noite de nostalgia e emoção, trazendo à memória canções que marcaram gerações. Uma oportunidade única para os fãs reviverem os grandes momentos da música em um show especial e repleto de energia.

Serviço:

• Evento: Vozes do Mundo em Mauá | Flashback Tribute

• Data: 28 de fevereiro de 2025 (sexta-feira)

• Horário: 20h30

• Local: Teatro Municipal de Mauá

• Endereço: Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

• Ingressos: De R$ 45,00 a R$ 90,00 (+ taxa de serviço)

• Acessibilidade: Local com acesso para PCD