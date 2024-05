Voz de Pabllo Vittar está disponível no Waze; saiba como ativar

Pabllo Vittar é a nova voz do Waze, e guiará os usuários do aplicativo de GPS com suas frases e bordões famosos. O Waze lançou a iniciativa em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho.

Com o recurso, é possível ouvir a cantora dizer, por exemplo: “Vamos começar? Dirija com segurança, ou melhor, dirija com segurançaaaa” – a última sílaba da palavra pronunciada como em um meme da drag que viralizou na web.

Veja:

Agora, dirigir com a voz da Pabllo Vittar no Waze será um verdadeiro entretenimento. 😂pic.twitter.com/a7E8B103Mn — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) May 29, 2024

No aplicativo, também é possível trocar o humor do perfil para ‘Deslumbrante’ e o ícone do carro exibido na tela pelo ‘TropiCar’, em referência ao Batidão Tropical Vol. 2., álbum mais recente de Vittar.

Como ativar a voz de Pabllo Vittar no Waze

A opção da voz da cantora já está disponível no aplicativo. Para habilitar, os usuários devem acessar a opção Voz e Som nas configurações do Waze. Em seguida, basta clicar em Sons e selecionar Pabllo Vittar.

Para trocar o ícone do carro, basta acessar, nas configurações, Exibição do Mapa e Ícone do Carro.