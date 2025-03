Voo Eficiente transforma os céus de Itanhaém em um palco de inclusão

A emoção tomou conta dos céus de Itanhaém na quarta edição do “Voo Eficiente”, evento que reuniu mais de 180 pessoas com deficiência, familiares e apoiadores na Estação Praia de Esportes. Com momentos de pura inclusão e felicidade, a iniciativa proporcionou experiências inesquecíveis para quem teve a oportunidade de voar.

Pilotos voluntários realizam sonhos no céu

O sucesso do evento só foi possível graças ao empenho de pilotos voluntários, que doaram tempo e paixão pela aviação para tornar o sonho do voo uma realidade. “A experiência e generosidade destes profissionais fizeram toda a diferença. Sem eles, nada disso seria possível”, agradeceu Antonio Veiga, do projeto Adote um Cidadão.

Para Reinaldo Sanches, professor, piloto de paratrike e embaixador do projeto, a emoção também foi intensa: “Cada voo é um presente para mim, uma oportunidade única de retribuir e transformar vidas através daquilo que mais amo fazer. A alegria deles no céu é algo indescritível e renova nossa missão a cada ano.”

Impacto social e expansão do projeto

O Voo Eficiente tem ganhado cada vez mais visibilidade e apoio. O diretor de esportes da Secretaria de Esportes de Itanhaém, Fabinho Nascimento, destacou a importância social da iniciativa: “O evento é um marco de responsabilidade social e inclusão em nossa cidade, crescendo e conquistando mais reconhecimento a cada edição.”

O impacto não se limita a Itanhaém. O evento já passou por Balneário Gaivota e seguirá para Nova Odessa, totalizando mais de 600 pessoas impactadas apenas neste mês.

O projeto segue aberto a novos colaboradores e escolas de voo que desejam se juntar a essa corrente do bem. Para acompanhar mais detalhes e imagens, basta seguir as redes sociais da ONG Adote um Cidadão.