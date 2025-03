Voo Eficiente: Itanhaém oferece voos gratuitos para 60 pessoas com deficiência no dia 20

Nesta quinta-feira, dia 20, a cidade de Itanhaém sediará a terceira edição do evento Voo Eficiente, uma iniciativa que visa proporcionar a 60 pessoas com deficiência a emocionante experiência de realizar seu primeiro voo. O evento ocorrerá na Estação Praia de Esportes, situada no bairro Cibratel II, das 9h às 15h.

A realização deste projeto é fruto da parceria entre a ONG Adote um Cidadão e a Prefeitura Municipal de Itanhaém, através da Secretaria de Esportes e Lazer. A programação conta com o apoio de instituições especializadas em voos de paramotor e paratrike, que garantirão a segurança e acessibilidade necessárias para todos os participantes.

Entre os participantes, destacam-se alunos da APAE e membros da organização Adote um Cidadão, que terão a oportunidade de vivenciar a sensação única de voar. O evento contará com a colaboração das escolas Atitude para Voar, Quero Voar, Elemento e Ares Voos, além do suporte da Confederação Aerodesportiva Brasileira de Paramotor.

O Voo Eficiente foi criado em 2021 como uma continuidade do projeto Um Salto para a Vida, iniciado em 2017. Desde sua primeira edição, mais de 600 pessoas já experimentaram as emoções do voo, promovendo assim a inclusão social por meio de atividades aéreas como paramotor, parapente, paratrike e até mesmo paraquedismo.

A Prefeitura de Itanhaém reafirma seu compromisso em promover ações que garantam o direito ao lazer e ao esporte para todos os cidadãos. O Voo Eficiente vai além de um simples evento esportivo; trata-se de um movimento transformador que destaca a importância da acessibilidade no esporte e promove uma união significativa entre pilotos, profissionais da aviação e organizações sociais.

Os interessados em participar do evento poderão se dirigir à Estação Praia de Esportes, localizada na Avenida Mário Covas, número 651, no Cibratel II.