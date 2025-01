Volvo FH 540 lidera vendas de caminhões no Brasil pelo sexto ano

Pelos dados da Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, com os 11.159 caminhões novos comercializados em dezembro, o Brasil fechou o ano de 2024 com 122.099 unidades emplacadas. O número representa um crescimento de 17,41% em relação às 103.994 vendas de 2023. Com 7.765 emplacamentos no ano, o pesado Volvo FH 540 segue firme na preferência dos transportadores em todos os segmentos de caminhões, dos leves aos pesados. Líder do mercado de caminhões no Brasil desde 2019, o FH 540 é o modelo mais procurado pelo agronegócio brasileiro, principalmente para o transporte de grãos, em operações de longa distância, ligando o campo aos terminais portuários e às indústrias. (“Nosso modelo se destaca pela avançada tecnologia, que resulta em mais segurança, economia e produtividade aos transportadores dos mais diversos segmentos. É um veículo extremamente robusto, com alta disponibilidade para as mais variadas operações de transporte”, explica Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões.)

Com mais de 200 mil unidades entregues desde seu lançamento no Brasil, o Volvo FH trouxe novidades em sua linha 2025, inclusive com recursos de Inteligência Artificial. O I-See, tecnologia capaz de prever as subidas e as descidas da estrada, agora reconhece antecipadamente também curvas e rotatórias, antecipando as marchas de forma automática para otimizar o desempenho. O leitor de placas de trânsito detecta a sinalização ao longo da via, mostrando, por exemplo, os limites de velocidade, de altura e obras na pista nos diferentes pontos do trajeto, com informações exibidas no painel de instrumentos. Os retrovisores por câmeras, associados a monitores de alta resolução dentro da cabine, alcançam uma área maior em torno do caminhão do que os espelhos tradicionais. (Além dos ganhos em visibilidade, diminuem sensivelmente o arrasto aerodinâmico e proporcionam redução de consumo de combustível do que os espelhos ópticos tradicionais.)

Participação de mercado

Do total de 122.099 caminhões novos vendidos no Brasil em 2024, a Volkswagen foi responsável por 31.287, desempenho que deu à marca alemã a liderança no segmento, com 25,62% de participação de mercado. Foi seguida de perto pela também germânica Mercedes-Benz, com 28.847 emplacamentos e 23,63% de “market share”. Na sequência, vieram as suecas Volvo, com 23.180 emplacamentos e 18,98%, e Scania, com 19.134 e 15,67% de participação. A holandesa DAF ficou em quinto lugar, com 9.624 vendas e 7,88% de participação, seguida pela italiana Iveco, com 8.798 comercializações e 7,21% de “share”. Bem mais distantes estão as chinesas Foton, em sétimo no ranking com 673 vendas e 0,55% de participação, e JAC, em oitavo com 156 emplacamentos e 0,13% de participação. Na nona posição, aparece a sul-coreana Hyundai, com 154 vendas e 0,13% de “share”. E a gaúcha Agrale ficou em décimo, com 91 emplacamentos no ano e 0,07% de participação.

Ranking dos mais vendidos

O ranking dos dez caminhões novos mais comercializados no Brasil em 2024 expressa o predomínio dos pesados, que responderam por 50,77% das vendas nacionais do setor e ocuparam seis das dez posições no ranking de mais vendidos. Além do FH 540, que liderou as vendas do ano com seus 7.765 emplacamentos, aparecem na sequência o médio Volkswagen Delivery 11.180 (5.960 vendas), os pesados Volvo FH 460 (4.956) e DAF XF 530 (4.608), o médio Mercedes-Benz Accelo 1017 (4.576), o pesado Scania R450 (4.417), o semipesado Volvo VM 290 (4.026), e os pesados Scania R 460 (4.010) e DAF XF 480 (3.155), com o semipesado Mercedes-Benz Atego 1719, com 2.921 emplacamentos, fechando o “top ten”.