Paixão nacional: venda de caminhões novos cresceu 10,2% em 2024

Somente entre janeiro e junho, os emplacamentos de caminhões novos somaram 55.457 unidades, ante 50.325 dos seis primeiros meses de 2023. A Fenabrave, que reúne as associações de concessionárias do Brasil, refez projeção de alta na venda de caminhões neste ano, de 10% para 12%. A base de comparação é baixa, já que a venda de caminhões novos em 2023 demorou a deslanchar por conta do início da vigência do Proconve P8, lei de controle de emissões de poluentes equivalente ao Euro 6, fazendo os preços dos caminhões novos subirem. Caso a nova meta nacional de vendas de caminhões for atingida, serão emplacadas cerca de 116,6 mil unidades. No acumulado de 2024, a Volkswagen confirmou a posição de liderança na venda de caminhões novos no Brasil, com 25,25% de participação, à frente da Mercedes-Benz, com 23,17%, da Volvo, com 18,39%, da Scania, com 17,07%, e da DAF, com 8,29%. Os dez modelos que lideram a venda de caminhões novos em 2024, no acumulado do ano, são: Volvo FH 540 (3.652 unidades), Volkswagen Delivery 11.180 (2.645), Scania R 450 (2.520), DAF XF 530 (2.265), Volvo FH 460 (1.894), Mercedes-Benz Accelo 1017 (1.844), Volvo VM 290 (1.820), Scania R540 (1.778), DAF XF 480 (1.563) e Scania R 460 (1.430).

Expansão de portfólio

Iveco Daily Minibus 50-180 Hi-Matic Executive (Divulgação)

Na Lat.Bus, evento de mobilidade rodoviária que será realizado na capital paulista no início de agosto, a Iveco apresentará novas configurações da Daily Minibus. A Daily Minibus 30-160 estreia na versão escolar, desenvolvida como uma nova opção para customização com teto-baixo, permitindo acesso em garagens e áreas de embarque onde a altura é limitada. Para a Daily Minibus 50-180 são duas novas variantes: a primeira sem a porta lateral corrediça (PLC), com entrada dos passageiros pela porta dianteira e corredor livre e a Hi-Matic Executive, que traz acabamento e poltronas de alto padrão associados à transmissão automática de 8 velocidades. Própria para aplicações de fretamento, receptivo e turismo, a Daily Minibus 50-180 sem PLC oferece mais agilidade no embarque e desembarque e rentabilidade, já que dispensa a manutenção da porta lateral corrediça. Desenvolvida com o parceiro TCA, a configuração tem maior espaço no salão de passageiros, o que facilita a acomodação nos assentos, trazendo mais praticidade no dia a dia. A versão tem como base a Daily Vetrato, que vem com janelas de fábrica e preparada para ser implementada como uma van. A Daily Minibus 50-180 Hi-Matic Executive tem um novo padrão de conforto e luxo no segmento de vans de passageiros, com acabamento e poltronas de alto padrão, além da transmissão ZF- 8HP, com 8 velocidades, que proporciona trocas de marchas suaves e rápidas. A caixa automática conta com diferentes funções, como “Eco Mode”, “Kick Down” e “Creep Mode”. Todas as Daily Minibus são equipadas com o motor FPT F1C de 180 cavalos.

Coisa de cinema

Furgão Mercedes-Benz Sprinter do Projeto MovCEU (Divulgação)

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil comercializou 36 furgões Sprinter para a iniciativa cultural itinerante MovCEU, idealizada pelo Ministério da Cultura para atender a comunidades de baixa renda. Os veículos começam a ser entregues este mês e farão parte do projeto que visa oferecer infraestrutura para atividades culturais, como uma biblioteca móvel, um estúdio de produção audiovisual, cinema ao ar livre e palco para apresentações. Em parceria com a Mobile Solutions Serviços Automotivos e inspirado no CineSolar, primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar e apoiado pela Mercedes-Benz desde 2017, foi desenvolvido um veículo adaptado para levar cultura e lazer às periferias urbanas e rurais de municípios com menos de 20 mil habitantes. O produto alcançou sucesso em um Pregão Eletrônico (modalidade licitatória utilizada pelo Governo Federal para contratar bens e serviços). “Ficamos orgulhosos em ver a nossa Sprinter associada a um projeto que traz vários benefícios culturais e de lazer para a sociedade”, afirma Fabio F. Silva, diretor de Vendas Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Rei do H

Iveco Bus E-Way H2 (Divulgação)

O Iveco Bus E-Way H2 ganhou na Espanha o título de “Melhor Veículo a Hidrogénio” na terceira edição do “Neutral Transport Innovation Awards”, organizado pela Associação Ibérica de Transporte Sustentável, a Gasnam. O E-Way H2 se beneficia de uma célula de combustível da Hyundai, alimentada por quatro tanques de hidrogênio. Também é equipado com uma bateria FPT Industrial NMC de 69 kWh e um motor elétrico Siemens ELFA 3 de 310 kW. Para otimizar a estratégia de divisão de energia a hidrogênio e oferecer melhor desempenho, o ônibus tem uma plataforma de controle de veículos elétricos (eVeCoP) com software totalmente desenvolvido pela Iveco Bus. A autonomia do veículo é estimada em 450 quilômetros em condições normais de operação. O E-Way H2 está disponível na configuração padrão de 12 metros e pode acomodar até 110 passageiros.