Volvo aposta em caminhões a hidrogênio e nova versão elétrica

No Salão de Hanover (IAA), na Alemanha, a Volvo Trucks anunciou que está desenvolvendo caminhões com motores de combustão que operam com hidrogênio. Os testes na estrada com caminhões movidos por hidrogênio em motores de combustão começarão em 2026, e o lançamento comercial está planejado para o final desta década. Caminhões movidos a hidrogênio verde ao invés de combustíveis fósseis serão especialmente adequados em distâncias mais longas e em regiões onde as infraestruturas de recarga ou o tempo para recarga de baterias são limitados. Eles complementarão a oferta da Volvo de alternativas, como caminhões elétricos a bateria, com célula de combustível e movidos a combustíveis renováveis, como biogás e HVO (diesel de base sintética). Devido às baixas emissões de CO 2 da combustão de hidrogênio, esses caminhões são categorizados como “Veículos de Emissão Zero”, de acordo com os novos padrões de emissão de CO 2 acordados pela União Europeia. O hidrogênio também pode ser usado para alimentar caminhões elétricos com célula de combustível. Ainda no Salão de Hanover, a marca sueca anunciou que, no próximo ano, lançará uma nova versão de longo alcance do FH Electric, que será capaz de atingir até 600 quilômetros com uma carga. Isso permitirá que as empresas de transporte operem caminhões elétricos em rotas inter-regionais e de longa distância e em um dia inteiro de trabalho sem precisar recarregar. O novo FH Electric será lançado para venda na Europa durante o segundo semestre de 2025.

Apostas limpas da Iveco

Caminhão Iveco S-eWay Rigid (Divulgação)

A Iveco exibiu no Salão de Hanover (IAA) sua linha estendida de veículos movidos a HVO, gás natural, propulsão elétrica a bateria e hidrogênio. A marca mostrou no evento alemão dois veículos novos em sua estreia global no IAA: o S-eWay Rigid, de emissão zero para serviços pesados, e o eMoovy, veículo comercial leve elétrico desenvolvido com a Hyundai, fazendo sua estreia na parte superior do segmento médio de até 3,5 toneladas.

Furgão eMoovy (Divulgação)

O S-eWay Rigid foi projetado para flexibilidade e versatilidade, com uma variedade de modelos, cabines, suspensões e distâncias de entre-eixos, e a disponibilidade de 4, 5 ou sete baterias em diferentes layouts permitindo configurações para todas as aplicações. Com um alcance de até 400 quilômetros e até 350 kW de capacidade de carregamento rápido, ele oferece uma boa solução para aplicações urbanas e regionais. Já o eMoovy, projetado a partir do zero em parceria com a Hyundai Motor Company para fornecer uma solução de emissão zero para missões urbanas para profissionais de transporte, é um chassi-cabine elétrico no segmento de comerciais leves.

Viabilidade elétrica testada

Caminhão Mercedes-Benz eActros 600 (Divulgação)

O Mercedes-Benz eActros 600 elétrico a bateria foi o destaque da Daimler Truck no Salão de Hanover (IAA), na Alemanha. A produção em série do novo “carro-chefe” elétrico se iniciará na cidade alemã de Wörth no final de novembro. Segundo a fabricante, a alta capacidade da bateria de mais de 600 quilowatts-hora e um novo eixo-motor elétrico desenvolvido internamente permitem que o eActros 600 alcance uma autonomia de 500 quilômetros. Dois protótipos de produção quase em série participaram de um teste de cerca de sete semanas para demonstrar o desempenho operacional do eActros 600, percorrendo mais de 15 mil quilómetros por 22 países europeus. Foi o teste mais extenso da história da Mercedes-Benz. Cada um dos dois caminhões elétricos viajou com uma massa bruta combinada de 40 toneladas e usou exclusivamente estações de carregamento públicas para reabastecimento. Em média, foi possível cobrir com energia recuperada cerca de 25% da potência consumida pelo eActros 600.

São Paulo larga na frente

Ônibus Mercedes-Benz eO500U (Divulgação)

A Mercedes-Benz do Brasil acaba de fechar a venda de mais cem unidades do ônibus urbano elétrico a bateria eO500U para operadoras da cidade de São Paulo: 95 unidades foram adquiridas pela Sambaíba Transportes Urbanos para operação na Zona Norte da capital paulista. Três unidades foram vendidas para a Viação Santa Brígida e duas para a Viação Gato Preto, que atuam nas zonas Oeste e Noroeste. As entregas ocorrerão entre o final deste ano e o início de 2025. “Até dezembro do ano passado, produzimos 50 unidades do modelo para a cidade de São Paulo e, este ano, as entregas continuam, prevendo-se superar as 200 unidades até o final de 2024. Temos ainda a expectativa de iniciar testes em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória no segundo semestre. Ou seja, nosso ônibus elétrico está cada dia mais presente nas vias e no sistema de transporte coletivo urbano das grandes capitais”, comemora Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.