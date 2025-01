Voltas às aulas: Aprenda a tornar o momento de estudos dos seus filhos mais divertido

Com o fim das férias escolares, os pais enfrentam um desafio comum: motivar os filhos para o retorno à rotina de estudos, especialmente se a criança tem dificuldades ou não se sente à vontade no ambiente escolar.



Antes de tudo, é essencial observar o comportamento do seu filho e acompanhar seu desempenho. Dificuldades em sala de aula podem ser reflexo de questões que exigem acompanhamento especializado. Identificar e tratar essas questões é o primeiro passo para ajudar a criança a progredir no ritmo esperado para sua idade.



Com isso em mente, confira algumas dicas para tornar os estudos mais atrativos:



1. Estabeleça metas e recompensas



O famoso “Se você passar de ano, ganha o celular que pediu” ainda funciona, mas pode ser ajustado para ensinar responsabilidade financeira. Que tal dar uma mesada e descontar valores quando tarefas escolares forem negligenciadas?



“A criança, especialmente na fase dos ‘porquês’, precisa de motivação para realizar suas atividades. É importante explicar o propósito do estudo e reforçar como ele será útil no futuro. Com metas e recompensas, os pais podem instigar o interesse e o apreço pelo aprendizado”, destaca Taís Guimarães, diretora pedagógica da rede de escolas Legacy School.



2. Use música como ferramenta de aprendizado



Se o seu filho gosta de cantar, aproveite! Escolha uma música em outro idioma, busque a tradução e cante junto com ele. Esse momento pode ser educativo e memorável.



“Essa técnica também é útil para preparar crianças para aulas em outra língua ou para uma futura imersão no exterior. Ao introduzir vocabulário básico de forma lúdica, os pais ajudam a construir uma base sólida para o aprendizado formal”, comenta Taís.



3. Transforme filmes em aliados

Organize uma sessão de cinema em casa com um toque educativo. Um documentário histórico, por exemplo, pode abrir espaço para conversas leves e interessantes sobre o tema.



A pedagoga destaca que, “relacionar o conteúdo do filme a algo vivido pela família ou pela comunidade torna o aprendizado mais envolvente. Quando há conexão emocional, a criança se interessa mais pelo assunto”.



4. Explore passeios culturais



Museus são excelentes aliados do aprendizado. Se seu filho ama dinossauros, procure um museu com exposições sobre o tema.



“Use o passeio como uma aventura lúdica, mas prepare-se com informações curiosas para compartilhar. Assim, você guia o aprendizado da criança de forma leve e divertida, tornando o conhecimento uma experiência compartilhada”, sugere a especialista.



5. Aposte em jogos e brinquedos educativos

Brinquedos que estimulam o raciocínio, como quebra-cabeças e kits de robótica, podem ser grandes aliados no desenvolvimento.

Taís relembra que a presença familiar é o principal combustível da criança. “Quando os pais participam das brincadeiras, a criança se sente motivada e apoiada. Essa interação fortalece o vínculo familiar e incentiva a busca por novos desafios”.

6. Promova estudos em grupo

Reunir os coleguinhas para estudar pode ser uma estratégia eficaz. “Criar um clube de estudos estimula a interação, o senso de divisão e até mesmo a competição saudável. Atividades com prêmios simples ajudam a criar memórias afetivas que tornam o aprendizado mais leve e divertido”.