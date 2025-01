Férias Gratuitas no Taste Lab do Shopping Tamboré para toda a família

Nessas férias de verão o Taste Lab do Shopping Tamboré se transforma no palco de uma programação especial, que combina gastronomia e diversão. Até o dia 23 de fevereiro, o espaço oferecerá atividades gratuitas para as crianças, sempre nos finais de semana, além do Parquinho Kids, aberto diariamente com uma variedade de brinquedos.

Destaques da Programação

Um dos destaques do evento será a recreação “Na Rua Sem WiFi”, trazendo brincadeiras tradicionais que resgatam a essência da infância, como amarelinha, pular corda, corrida de tampinhas e jogo das bolinhas. Essas atividades acontecerão aos sábados e domingos, das 14h às 20h proporcionando momentos de diversão para toda a família.

Entre as atrações, também estão previstos pocket shows especiais e apresentações culturais. O espetáculo circense Os Grandes Clássicos do Circo, com os palhaços Paçoca e Florzinha, e o musical Faz de Contas – Um Espetáculo Musical de Encantos e Histórias, com os Cantadores de Histórias, são algumas das opções que garantem entretenimento para todas as idades.

Mais Diversão

Além dessas atividades, a programação inclui outras atrações, como a Roda do Aconchego (Luau Kids) e o Desafio Brincante. A proposta é oferecer um ambiente dinâmico, onde as famílias possam aproveitar momentos de lazer e descontração. E outras surpresas estão sendo preparadas para enriquecer ainda mais a atração.

“Queremos oferecer experiências que unam diversão, entretenimento e convivência para toda a família, e o Taste Lab é o ambiente perfeito para isso. Nossa programação de férias foi pensada para resgatar brincadeiras tradicionais e proporcionar momentos inesquecíveis para os pequenos e seus responsáveis”, destaca Malu Thomé, gerente de marketing do Shopping Tamboré.

Serviço

O quê: Programação de férias no Taste Lab

Quando: Até 23 de fevereiro, aos sábados e domingos, das 14h às 20h.

· Programação: Recreação infantil das 14h às 16hs e das 17h às 20h. Pocket shows e atrações culturais entre 16h e 17h.

Onde: Taste Lab, Shopping Tamboré

Atividades: Brincadeiras gratuitas na área externa e pocket shows temáticos

· Diariamente: Parquinho Kids aberto

##Entrada gratuita