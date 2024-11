Volta às aulas: vamos falar de TOD e TDAH?

O retorno às aulas é um momento esperado para muitos alunos, mas pode trazer desafios específicos para educadores que possuem em suas salas de aula alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD).

Segundo a professora doutora Keyla Ferrari Lopes, especialista em Educação Especial e mãe de um garoto com TOD, algumas estratégias e práticas em sala de aula podem ajudar a promover um acolhimento positivo e inclusivo.

Confira as dicas da especialista:

Criação de Espaço de Compartilhamento

Primeiramente, faz-se necessário criar um espaço onde cada educando possa falar de suas férias e compartilhar suas vivências e experiências. Este momento de acolhimento e troca é muito importante e pode ser realizado de maneira criativa, através de desenhos, dramatização, criação de paródias e roda de conversa, de acordo com a idade e realidade da sala de aula.

Regras Claras e Consistentes

Clareza e Simplicidade

Utilizar regras simples e diretas pode ser fundamental. Um mural com ilustrações e desenhos, certificando-se de que todos os alunos compreendem as expectativas, pode ser muito útil.

Reforço Positivo

Utilizar reforços positivos para incentivar comportamentos desejáveis, como elogios e recompensas, ajuda a manter um ambiente positivo e motivador.

Ambiente de Sala de Aula

Organização

Manter a sala de aula organizada para minimizar estímulos distratores e usar recursos visuais para criar um ambiente estruturado são estratégias eficazes.

Zonas de Tranquilidade

Criar espaços onde os alunos possam ir para se acalmar e recuperar o foco quando necessário é uma prática recomendada.

Estrutura e Rotina

Rotinas Estáveis

Manter uma rotina diária previsível é essencial. Alunos com TDAH e TOD respondem bem a horários fixos.

Instruções Sequenciais

Dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, dando uma instrução por vez para evitar sobrecarregar os alunos, é uma prática importante.

Métodos de Ensino Adaptativos

Instrução Multimodal

Utilizar diferentes métodos de ensino (visual, auditivo, cinestésico) para atender às diversas necessidades dos alunos é fundamental.

Intervalos Regulares

Programar pausas curtas para ajudar os alunos a manterem o foco e a energia.

Interação e Comunicação

Comunicação Clara

A linguagem deve ser simples e direta, e as instruções devem ser repetidas se necessário, observando o nível de compreensão do aluno.

Feedback Imediato

Oferecer feedback imediato sobre o comportamento e o desempenho ajuda os alunos a corrigirem rapidamente suas ações.

Colaboração com Pais e Profissionais

Comunicação Aberta

Manter uma linha de comunicação aberta com os pais e cuidadores é essencial. Compartilhar estratégias que funcionam em sala de aula e orientar os pais para ajudar a criança em casa.

Profissionais de Apoio

Buscar trabalhar em conjunto com psicólogos, terapeutas e outros especialistas para desenvolver planos de ação personalizados, se possível.

Desenvolvimento de Habilidades Sociais

Trabalho em Grupo

Incentivar atividades que promovam habilidades sociais, como trabalhos em grupo e jogos cooperativos, é importante.

Resolução de Conflitos

Ensinar técnicas de resolução de conflitos e habilidades de comunicação para ajudar os alunos a lidar com frustrações e desafios sociais.

Autonomia e Autorregulação

Metas Pessoais

Ajudar os alunos a estabelecerem metas pessoais e a monitorar seu próprio progresso.

Técnicas de Relaxamento

Utilizar estratégias de relaxamento, como respiração profunda e mindfulness, para ajudar os alunos a gerenciar o estresse e a ansiedade.

Compreendendo o Transtorno Opositor Desafiador (TOD)

O Transtorno Opositor Desafiador (TOD) é caracterizado por um padrão persistente de comportamento desafiador, desobediente e hostil em relação a figuras de autoridade. Crianças com TOD tendem a ser teimosas, argumentativas e propensas a explosões de raiva. É importante distinguir entre birra, que é um comportamento comum na infância, e o TOD, que é mais grave e persistente. A avaliação neuropsicológica realizada por psicólogos é essencial para diagnosticar transtornos como TOD, TEA, TDAH, TDA, entre outros.

Diferenciando Birra de TOD

Enquanto a birra geralmente ocorre em resposta a frustrações ou necessidades não atendidas, o TOD envolve um padrão persistente de comportamento desafiador e desobediente, que vai além do que é considerado normal para a idade da criança. As explosões de raiva de uma criança com TOD são frequentemente desproporcionais à situação e podem ocorrer com frequência.

Tratamento Multidisciplinar

O tratamento do TOD deve ser multidisciplinar e incluir:

Psicoterapia Comportamental

A terapia comportamental trabalha com a criança e a família para mudar comportamentos negativos e aumentar comportamentos positivos.

Terapia Individual

Ajuda a criança a lidar com emoções e pensamentos negativos.

Terapia Familiar

Ajuda a família a lidar com o comportamento da criança e melhorar as relações familiares.

Educação e Treinamento para Pais e Professores

Fornece estratégias eficazes para lidar com comportamentos desafiadores em casa e na escola.

Medicação

Os medicamentos podem ser prescritos para controlar sintomas de TDAH, ansiedade ou depressão que possam estar contribuindo para o comportamento desafiador.

Intervenção e Suporte Escolar

Trabalhar com a escola para garantir que as necessidades da criança sejam atendidas e o comportamento seja gerenciado de maneira eficaz.

O Papel do Ambiente Escolar

A escola desempenha um papel fundamental no apoio às crianças com TOD, mas muitas vezes enfrenta desafios devido à falta de compreensão e sensibilidade por parte dos professores. É essencial que educadores estejam cientes das características do TOD e sejam capazes de diferenciar entre comportamento desafiador e simples indisciplina.

O TDAH e o TOD Associados

Muitas vezes, o TOD está associado ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As crianças com ambos os transtornos podem apresentar desafios adicionais devido à impulsividade e falta de atenção. Portanto, abordagens integradas que levem em consideração ambas as condições são essenciais para fornecer o suporte adequado. Enfrentar o Transtorno Opositor Desafiador na primeira infância pode ser uma jornada desafiadora, mas, com compreensão, empatia e apoio adequado, podemos ajudar essas crianças a alcançar seu pleno potencial. Destaco a importância de se criar ambientes escolares inclusivos e acolhedores, onde todas as crianças, independentemente de seus desafios, possam desenvolver ao máximo suas potencialidades.