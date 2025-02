Volks confirma R$ 7,2 bi em investimento na planta Anchieta após reunião com Marcelo Lima

A Volkswagen confirmou investimento no patamar de R$ 7,2 bilhões até 2028 na planta Anchieta, em São Bernardo, a primeira unidade fora da Alemanha. Esse foi o compromisso assumido por representantes da multinacional alemã, em encontro nesta segunda-feira (24/2) com o prefeito Marcelo Lima, no gabinete do Paço, apresentando a produção de dois novos veículos na fábrica da cidade, sendo o primeiro com lançamento estimado em 2026 e o outro para 2027. A iniciativa é fruto também de negociação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O montante anunciado pela Volks integra pacote de R$ 16 bilhões no Brasil dentro do período. Deste volume, R$ 13 bilhões serão destinados exclusivamente para as fábricas da empresa no Estado de São Paulo. Ou seja, o valor concentrado em São Bernardo representa o equivalente a mais de 55% do aporte previsto pela montadora na esfera de São Paulo – a multinacional tem duas fábricas de veículos no Estado, sendo São Bernardo e Taubaté, além da unidade de produção de motores, em São Carlos.

Grande parte dos investimentos para a planta Anchieta será destinada ao uso de tecnologia e inovação na produção e na engenharia. Durante o encontro em São Bernardo, com a participação do diretor executivo da Volks, Luiz Ricardo Santiago, foi antecipada também a chegada do Polo Track para o mês de abril deste ano. Carro de passeio mais vendido em 2024, o modelo, conforme decisão da Volks, se juntará à planta Anchieta. Além disso, está previsto lançamento do Nivus GTS, estilo esportivo, também neste ano.

“Para nós, é uma satisfação termos essa confirmação de investimento robusto da Volkswagen, montadora tradicional de São Bernardo e que demonstra toda a confiança que tem na nossa cidade e no País. Não à toa anuncia um aporte tão significativo. Esse anúncio é a certeza do fortalecimento da indústria automotiva no município, além de compromisso com a tecnologia e inovação, contribuindo com a sustentabilidade”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

PRODUÇÃO

A produção da unidade da Volkswagen em São Bernardo tem se pautado por mais tecnologia e menos combustão. “Aqui na planta Anchieta, atualmente, são produzidos, em média, 800 veículos por dia. E será nesta fábrica que lançaremos dois novos carros inéditos e desenvolveremos uma nova plataforma, o projeto MQB Hybrid, que nos permitirá lançar no mercado veículos híbridos flex, ainda mais sustentáveis e seguros até 2028”, frisou.

A plataforma é uma base de construção para o carro, e a novidade é que essa medida permite que a montadora explore as tecnologias de um híbrido leve, híbrido tradicional ou até plug-in.