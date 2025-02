Volare inaugura nova concessionária no Rio

A Volare, líder nacional no segmento de micro-ônibus, celebra a abertura de uma nova concessionária no Rio de Janeiro, fortalecendo sua presença no mercado. Essa expansão é fruto da parceria com a AMEC, empresa brasileira com mais de 50 anos de experiência na comercialização de caminhões, que agora diversifica suas operações para incluir o segmento de ônibus. Além disso, a concessionária AMEC celebra 25 anos de atuação neste ano.

“Com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus clientes e fortalecer a sua liderança nacional, a Volare vem, gradativamente, ampliando e qualificando a sua rede de concessionárias. A abertura da AMEC, no Rio de Janeiro, vai permitir uma presença ainda mais forte em um dos mercados mais importantes do País no transporte de passageiros”, destaca Sidnei Vargas, gerente comercial da Volare.

A nova unidade, localizada na Av. Brasil, 13.385, na Penha, foi criada para atender à crescente demanda por soluções de transporte de passageiros, além de fortalecer a presença da marca no mercado fluminense. Com essa expansão, a empresa diversifica seu portfólio e amplia as opções de produtos e serviços.

Estrutura moderna e atendimento especializado

“A AMEC, ao longo dos anos, criou uma reputação muito forte no segmento de transporte. Nossa empresa é reconhecida por sua excelente infraestrutura de vendas, atendimento especializado em peças e serviços, o que garante uma experiência completa para os clientes. A abertura da nova concessionária para comercialização e representação dos veículos da marca Volare está alinhada com a nossa estratégia de expansão focada em qualidade, confiabilidade e inovação”, explica Flávio Biondo, diretor executivo da AMEC.

Divulgação

Com 5.000 m² de área total, sendo 3.000 m² de área construída, a nova unidade conta com uma estrutura completa e amplo estoque para atender aos clientes em sua oficina especializada. São 42 profissionais especializados e equipamentos de última geração.

A unidade dispõe de uma área de recepção para atendimento e agendamento de serviços, além de uma oficina com 18 boxes de atendimento, incluindo um box exclusivo para veículos elétricos. Conta ainda com áreas para lavagem, lanternagem e pintura, cabine de pintura com exaustão e cortina d’água, lavador com vala, lubrificação, refrigeração, alinhamento e balanceamento.

Outro diferencial é a suíte estruturada para clientes passantes, permitindo a hospedagem de motoristas que necessitam permanecer na unidade enquanto seus veículos passam por reparos.