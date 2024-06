Para o sul do Mercosul: Volare fez sua primeira venda para a ANEP

A Volare fez sua primeira venda para a ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), o órgão que gerencia o sistema de educação pública do Uruguai. São três unidades do Fly 10, por meio da concessionária Marcobus, que foram entregues em maio para utilização no transporte das províncias daquele país. Os três Fly 10 da ANEP têm 10,14 metros de comprimento e capacidade para 31 passageiros em poltronas semileito com tomadas USB. Os veículos são equipados com sistema de ar-condicionado Spheros CC205t, preparação para instalação de monitor na parede de separação, alto-falantes individuais no porta-pacotes, iluminação em led no salão, itinerário eletrônico e cortinas nas janelas.