Voith debate inovação e sustentabilidade na mineração durante conferência internacional

A Voith, líder em soluções tecnológicas para o setor de mineração, estará presente na 9ª Conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos Minerais, que será realizada no dia 02 de outubro de 2024, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento, promovido pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, acontecerá no Espaço Vista e reunirá grandes players do mercado, especialistas e pesquisadores do Brasil e da Alemanha.

A Conferência, que se consolidou desde 2016 como uma plataforma de intercâmbio de experiências e networking de alto nível, terá como foco os temas mais relevantes para o setor de mineração. Entre os tópicos centrais, estão a Mineração 4.0, o desenvolvimento sustentável, a transição energética e os minerais críticos e estratégicos, considerados essenciais para a indústria moderna e para as futuras demandas globais.

A Voith participará com a apresentação do caso Atlas Energy, um dos mais avançados no setor de transporte de materiais. Roland Hoet, Vice-Presidente de Vendas para as Américas da Voith, conduzirá o painel com foco no Sistema de Transportadores de Correia de Longa Distância (TCLD). Hoet pretende trazer uma visão detalhada do projeto de acionamentos, destacando os benefícios em eficiência energética e confiabilidade operacional, pontos fundamentais para a modernização e sustentabilidade das operações de mineração.

Além dos painéis, a Conferência contará com a participação de autoridades do setor, oferecendo um espaço robusto para perguntas e discussões técnicas, proporcionando aos participantes uma imersão nos desafios e soluções que moldarão o futuro da mineração.

“Participar de eventos como a 9ª Conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos Minerais é fundamental para reforçar o compromisso da Voith com a inovação e a sustentabilidade no setor. Esses encontros nos permitem compartilhar conhecimentos, discutir soluções tecnológicas de ponta e colaborar com parceiros globais para enfrentar os desafios da mineração moderna de forma mais eficiente e ambientalmente responsável”, afirmou Vitor Monteiro, Diretor de Vendas da Divisão Industrial da Voith Turbo Brasil.

Serviço

9ª Conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos Minerais

Data: 02 de outubro de 2024

Horário: 09:00 às 17:00

Local: Espaço Vista – Rua Juiz Achilles Velloso, 385 – Estoril – Belo Horizon-te – MG, Brasil

Inscrições: Acesse este link.