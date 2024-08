Você sabe dar nome aos seus sentimentos?

Você sabe reconhecer o que sente? Nomear sentimentos? Lida bem com suas emoções? Se você fosse literalmente desenhar cada uma, como seriam essas imagens? Ainda que cada indivíduo traga um repertório único de sentimentos, muitas vezes temos pouca intimidade com nossas próprias bagagens simbólicas.

“Acredito que herdamos culturalmente um analfabetismo emocional. Aprendemos a sublimar o que sentimos em favor de um conforto social. No meu caso, quando tive um burnout e precisei cuidar de minha saúde integralmente, me faltava autoconhecimento. O Sentimentário nasceu dessa minha busca por ferramentas práticas de educação socioemocional. Porém, em vez de mergulhar em definições científicas, acadêmicas ou pedagógicas, encontrei na arte uma forma de convidar as pessoas a encontrarem suas próprias interpretações do sentir”, conta Cíntia Ribeiro Santana, escritora e criadora do baralho poético de emoções.

No Sentimentário, as imagens ilustram personagens vivenciando sentimentos, numa mistura de aquarela, lápis de cor e originalidade. Em cada carta, uma emoção é descrita poeticamente.

Um dos destaques do material está na densidade figurativa dos personagens, em seus paralelos com as forças da natureza: água, fogo, ar e terra.

Água: emoções que fluem e evaporam – Flexível e profunda, a ilustração da mulher de caudalosos cabelos azuis experimenta emoções como assombro, curiosidade, tristeza e nojo.

Fogo: emoções que queimam por dentro – O personagem de fogo é um homem de ascendência indígena e cabeleira em chamas. Prova sentimentos como ciúme, histeria, vergonha e felicidade.

Ar: emoções que fazem suspirar – De gênero não binário (sim, a representatividade importa!), pele lilás e cabelos de algodão, essa pessoa vive emoções como admiração, indiferença, angústia e esperança.

Terra: emoções que criam raiz – A personagem que vivencia sentimentos como medo, compaixão, ressentimento e amor é uma mulher preta de cabelos verdes e raízes ancestrais.

“A gente busca tanta informação fora, tanto conhecimento fora, mas geralmente paralisamos quando precisamos dialogar com as informações de dentro. A boa notícia é que, com o Sentimentário, vamos poder reconhecer emoções e sentimentos. Informações preciosas para o desenvolvimento pessoal. Cintia Ribeiro Santana é a mensageira desse mapa que temos dentro de nós!”, declara Izabella Camargo, jornalista e apoiadora do projeto.

O Sentimentário é uma ferramenta leve, porém poderosa, de autoconhecimento e autopercepção, para que cada indivíduo possa encontrar a melhor forma de se expressar e/ou acolher a expressão de outra pessoa dentro de um contexto coletivo.

Ideal para dinâmicas rodas de conversa, clínicas de psicoterapia, escolas e famílias, o Sentimentário cabe em qualquer lugar onde se deseje criar conexões genuínas por meio do vasto repertório de emoções que nos habitam.

“O Sentimentário foi pensado para ser representativo de um mundo que sonho habitar. Livre. Plural. Orgânico. Não falo de um lugar almejado apenas para meus filhos – e sim de um mundo urgente, pra já. É uma ferramenta de autoconhecimento e de educação socioemocional para todas as idades. Meu intuito é abrir diálogos por meio da arte”, explica Cíntia.

Para viabilizar a impressão do Sentimentário, foi aberto um crowdfunding. “Minha meta é arrecadar o suficiente para fazer doações desse baralho”. Incrível, não? Quentinho no peito é esta emoção que sentimos com o nascimento do Sentimentário!