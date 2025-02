Você conhece o Pastel de Ribeirão (Pires)?

A pioneira Monte Castelo/Divulgação

A Monte Castelo, tradicional pastelaria de Ribeirão Pires, inaugurada há 49 anos, ainda mantém o ponto de localização como referência da produção do saboroso pastel conhecido como ‘o pastel de Ribeirão’ (Pires). A iguaria, o lanche popular acessível e democrático tem no segredo da longa jornada a qualidade dos ingredientes.

Um aparte no texto: ‘durante o meu período lá para a entrevista, eu provei o tradicional pastel de queijo. Afinal, precisava conhecer o tão famoso. E fiquei impressionada com a quantidade de recheio, do início da mordida até o fim, não tinha vento como costumamos de dizer de comer a maior parte apenas de massa. E mais: sequinho e crocante. Realmente, bom gostoso!

A proposta do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) é difundir, valorizar e ampliar o vasto mercado da gastronomia local, evidenciando algumas peculiaridades de estabelecimentos em cada cidade. Além disso, mostrar que o setor potencializa o turismo regional.

“Temos em toda a Região uma gastronomia vasta, de qualidade e variada. E em cada uma das cidades há uma particularidade ou uma curiosidade gastronômica. Queremos mostrar e valorizar ainda mais esse diferencial de cada estabelecimento”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

O pastel tem aprovação do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. “Já comi muitos e recomendo o de camarão”, atestou. De acordo com o chefe do Executivo, se trata de um estabelecimento tradicional, comandado há três gerações pela mesma família.

“Isso é uma marca importante. E achamos fundamental que as tradições sejam preservadas, manter o presente, mas também pensar no futuro. Além de tudo, se trata de um produto que todo mundo adora, com bom preço e para os mais diversos paladares. E em especial nesta pastelaria há grande variedade de sabor, que também é um diferencial”, reforçou o prefeito.

A história do pastel

A Monte Castelo chegou em Ribeirão Pires nos idos de 1976 pelas mãos do fundador, Masami Yamashiro, imigrante japonês vindo para o Brasil com os pais Shigeo Yamashiro e Toyo Yamashiro, além de tios e primos. Hoje, aos 75 anos, Masami está ativo, mas agora a terceira geração da família segue à frente do negócio.

Masami morava com a família, que se estabeleceu na então Fazenda da Juta, em Santo André. Primeiro como como plantador de tomate, depois como feirante vendedor de legumes até chegar à barraca de pastel na feira livre.

Após um período de incertezas com a atividade do pastel na feira, Masami decidiu que era a hora de buscar um ponto fixo. Encontrou, então, em Ribeirão Pires, o ponto comercial ideal para dar rumo à atividade e, principalmente, o local que escolheria para se mudar e ficar com a família.

Assim, nasceu a Monte Castelo, a primeira grande pastelaria da cidade e das localidades vizinhas. Masami, assim como os avós, manteve a família unida trabalhando no negócio. Literalmente colocavam a mão na massa junto com ele, a mulher, os irmãos, cunhadas e até os filhos pequenos.

Com a família engajada e a expertise, o negócio perdura há quase 50 anos. Atualmente é comandado pelos filhos de Masami, Eduardo Massahide Yamashiro, 42 anos, e Alexandre Hideki Yamashiro, 45 anos, netos dos imigrantes Shigeo e Toyo. Os dois já frequentavam a pastelaria desde crianças e começaram ainda jovens a participar de todo o trabalho.

Literalmente, obra do destino

Com a necessidade de se adaptar aos tempos modernos e aos desafios impostos pela vida empresarial, a Monte Castelo inovou foi, aos poucos, ampliando e diversificando a linha. Nesse caso, já com a terceira geração. No entanto, o pastel permanece firme e forte e pelo precinho, qualquer sabor a R$ 12,00.

A pastelaria ganhou uma dissidente, a Castelo Azul, instalada a poucos metros do estabelecimento pioneiro, com capacidade para 108 pessoas sentadas, com Eduardo e Alexandre à frente do negócio. A nova unidade foi quase uma obra do destino.

É que a Monte Castelo, há cerca de 20 anos, precisava de uma reforma, porém, o atendimento não poderia ficar paralisado nem um dia sequer. Então, usaram o local próximo dali, onde já era usado para toda a produção própria, para abrir um salão e atender os clientes. Foram três meses assim. Atualmente, as duas mantêm cerca de 100 funcionários.

“As obras da Monte Castelo ficaram prontas, mas o local de improviso ficou tão bom que decidimos ficar com as duas, dar continuidade ali também, ampliando ainda mais as possibilidades para os clientes. Assim, nasceu a Castelo Azul”, disse Alexandre.

Tanto a pioneira Monte Castelo quanto a Castelo Azul mantêm o pastel na linha, porém com grande diversificação de produtos. Os locais se transformaram em restaurante e pizzaria e oferecem salgados, pizzas, refeições, temaki, sopa, yakisoba e lanches, além de atender o delivery, por aplicativo próprio, plataformas de entrega, site e pedidos para festas e eventos. “Me lembro até hoje como a minha avó fazia as esfihas, mantivemos o mesmo jeito e seguimos a história, sem abrir mão da qualidade”, explicou Alexandre.

“Por mais que nos transformamos em restaurante e pizzaria, para o ribeirãopirense ainda somos A Pastelaria. Marcamos uma época. Fomos a primeira pastelaria da cidade e não só os locais, mas pessoas de outras cidades vinham conhecer o pastel. A nossa filosofia e o segredo da longa jornada estão no produto de qualidade. Não abrimos mãos de bons fornecedores e toda a produção é feita localmente”, disse Alexandre Yamashiro.

Segundo os empresários, clientes vindos de fora da cidade os incentivam a abrir outro negócio em outras cidades na Região e até mesmo em São Paulo porque não há nestes lugares produtos como os deles. “Este é o nosso lema, deixar o cliente satisfeito”, revelou Eduardo.