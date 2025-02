Vizinho critica Anitta por festas noturnas e cobra silêncio

Um morador do condomínio onde reside a cantora Anitta, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, decidiu se manifestar publicamente sobre o comportamento da artista. Segundo relatos, a Poderosa tem promovido festas que se estendem até altas horas da madrugada, gerando incômodo entre os demais residentes.

O empresário Lucas expressou seu descontentamento em uma mensagem direta à cantora, ressaltando que o local escolhido por Anitta deveria ser um espaço de tranquilidade. “Você veio morar em um lugar muito especial. Um lugar que oferece silêncio e paz. Que tal você permitir que seus vizinhos continuem desfrutando dessas raridades?” questionou.

Lucas ainda enfatizou a importância de respeitar o ambiente, afirmando: “Em Roma como os romanos, no subúrbio como os suburbanos e no Itanhangá como pessoas civilizadas que somos.”

Apelo para Respeitar os Vizinhos

O empresário, que também é proprietário da imobiliária Emirates Soluções, fez um apelo à cantora para que considere reduzir o volume das festas após as 22h. “O que você acha de som baixinho a partir das 22? LEMBRE que aqui é um vale. Seja MUITO bem-vinda!“, finalizou.

Além disso, Lucas divulgou capturas de tela de conversas no grupo de WhatsApp do condomínio, onde outros moradores manifestaram suas reclamações sobre o barulho excessivo. Em uma das mensagens, uma moradora chegou a ameaçar chamar a polícia caso a situação não fosse resolvida pela administração do prédio.

Anitta se encontra atualmente no Brasil para a realização dos Ensaios da Anitta, uma festa pré-Carnaval que está percorrendo diversas cidades do país.