Anitta lança “Romeo”, single inspirado em Shakespeare

A cantora Anitta lançou seu mais recente single intitulado “Romeo” nesta quinta-feira, 6, disponível em todas as plataformas de streaming. A canção, que é cantada em espanhol, é acompanhada por um videoclipe que apresenta uma estética poética e envolvente. Confira:

Inspiração no perreo e nos clássicos musicais

Em suas palavras, Anitta destaca a inspiração proveniente de clássicos do gênero musical e do universo do perreo, uma dança característica de Porto Rico que reflete a cultura urbana brasileira. “Me inspirei muito em faixas clássicas do ritmo e nesse universo do perreo, que tem tudo a ver com a nossa cultura de rua brasileira também,” declarou a artista.

A dualidade do clipe e o simbolismo de “Romeu e Julieta”

O videoclipe de “Romeo” apresenta uma dualidade entre fragilidade e força, explorando a relação complexa entre os personagens inspirados na obra de William Shakespeare. A produção faz uma sutil homenagem à adaptação cinematográfica de Baz Luhrmann, “Romeu + Julieta“, lançada em 1996. Anitta descreve o clipe como “uma obra de arte“, ressaltando o esforço e carinho investidos no projeto: “É um clipe complexo, lindo, estético. E carrega toda a sensualidade que a música pede, mas com uma reflexão mais profunda.”

No vídeo, Anitta assume o papel de ambos os protagonistas, Julieta e Romeu. Mesmo apresentando-se como uma Julieta emotiva e vulnerável, ela é compelida a adotar a armadura de Romeu para enfrentar os desafios da vida. Gradualmente, as personalidades dos personagens se entrelaçam, simbolizando a fusão das identidades de Larissa e Anitta.

A artista menciona que essa reflexão sobre suas diversas versões pessoais já foi tema de trabalhos anteriores, mas que em “Romeo”, o diálogo é mais íntimo: “Tem a ver com a Larissa, toda a bagagem emocional e espiritual dela e o processo de construir essa armadura para que eu pudesse me tornar a mulher imbatível que as pessoas conhecem como Anitta.”

O lançamento do single ocorre em meio à expectativa pela estreia do documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que será disponibilizado globalmente pela Netflix. Além disso, Anitta está realizando sua turnê pré-carnavalesca intitulada “Ensaios da Anitta”, que passará por 12 cidades até o final de fevereiro.