O lado pessoal de Anitta será revelado em nova produção da Netflix

A Netflix revelou, na última quinta-feira (30 de janeiro), a criação do documentário intitulado “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que promete aprofundar-se na vida pessoal de Larissa de Macedo Machado, a verdadeira identidade da famosa cantora Anitta. A proposta do projeto é destacar uma dimensão menos explorada da artista, contrastando sua figura pública com suas experiências privadas.

Este novo documentário representa a terceira incursão de Anitta no universo das produções do serviço de streaming, seguindo os lançamentos de “Vai Anitta” (2018) e “Anitta: Made in Honório” (2020). Além disso, em 2023, a artista também fez uma participação especial na sétima temporada da série “Elite“, disponível na plataforma.

Dualidade entre Larissa e Anitta

A sinopse oficial do documentário destaca a dualidade existente entre Anitta, a renomada estrela pop, e Larissa, a mulher por trás da fama. “Enquanto Anitta é uma figura amplamente conhecida, Larissa permanece um enigma que poucos conseguem desvendar”, afirma o texto.

A narrativa será guiada pela perspectiva de um antigo amor da cantora, que acompanhará sua trajetória em busca de autoconhecimento e enfrentamento dos desafios físicos e emocionais que a levaram a reconsiderar suas prioridades na vida.

Confira o teaser oficial:

Equipe de produção

O projeto será dirigido por João Wainer e Pedro Cantelmo, com roteiro assinado por Maria Ribeiro. A produção executiva ficará a cargo de Felipe Britto e Melanie Chapaval Lebensztajn. Embora ainda não tenha uma data definida para lançamento, a estreia está prevista para ocorrer em 2025.