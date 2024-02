Vivo abre cerca de 290 vagas para Jovem Aprendiz em 23 estados

A Vivo está com cerca de 290 vagas abertas para o seu Programa de Jovem Aprendiz e, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão, metade das oportunidades é para talentos negros. As vagas são para 23 estados, além do Distrito Federal. Os interessados precisam ter entre 16 e 21 anos e estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O processo seletivo será 100% digital.

“Com o programa, queremos incluir jovens profissionais no mercado de trabalho, capacitando esses talentos para construírem uma carreira”, destaca a VP de pessoas da Vivo, Niva Ribeiro. Para isso, a companhia terá uma trilha de desenvolvimento que valoriza a aprendizagem constante com ferramentas de desenvolvimento profissional e pessoal, além da cultura da empresa. A capacitação contará também com oficinas de conexão com o negócio e atividades para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos em maio de 2024. As inscrições vão até o dia 22 de março e os interessados devem acessar o link https://vivo.tl/jovemaprendiz2024.

Certificação

Dedicada a implementar as melhores políticas e práticas de gestão de pessoas para ter um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e acolhedor para seus colaboradores, recentemente, a Vivo foi certificada como uma das empresas Top Employers 2024. O reconhecimento é fornecido pela organização global Top Employers Institute.

O programa de certificação do Top Employers Institute se baseia na participação e nos resultados da Pesquisa de Melhores Práticas de RH. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em 20 sub-tópicos, como Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizagem, Bem-estar e Diversidade e Inclusão e muito mais.