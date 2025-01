Viver no presente pode reduzir ansiedade e abrir portas, diz especialista

O começo do ano é tradicionalmente um período de reflexões e ajustes. No Janeiro Branco, campanha voltada à saúde mental, surge a oportunidade de adotar práticas que promovem equilíbrio emocional. Uma das mais recomendadas por especialistas é focar no presente. Estudos explicam que focar no agora ajuda a lidar melhor com as pressões diárias e abre caminho para uma vida mais equilibrada.

Pesquisadores de Harvard constataram que, em média, as pessoas passam cerca de 47% do tempo pensando em algo que não está relacionado ao presente. Essa tendência, chamada de mind-wandering (ou divagação mental), foi associada a níveis mais baixos de felicidade e satisfação. O estudo apontou que, quanto mais a mente se afasta do presente, maior é a chance de surgirem sensações de desconforto emocional.

Segundo Elainne Ourives, especialista em reprogramação mental, trazer o foco para o agora é essencial para aliviar o peso de preocupações e arrependimentos. “Quando a mente está no presente, é possível enxergar as situações com mais clareza e agir de forma mais assertiva. Isso reduz o impacto de medos relacionados ao futuro ou ao passado”, explica.

A importância de trazer o foco para o presente

Durante o Janeiro Branco, muitas campanhas incentivam práticas que ajudam a desenvolver o equilíbrio emocional. Hábitos como o mindfulness, ou atenção plena, vêm ganhando cada vez mais destaque no dia a dia. Isso porque as pesquisas apontam que momentos de pausa para focar na respiração ou em detalhes do ambiente podem reduzir os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Além disso, a prática regular auxilia no fortalecimento das áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional.

Elainne observa que não é preciso grandes mudanças para adotar o hábito de viver no presente. “Basta começar aos poucos, prestando atenção nas pequenas coisas, como o sabor de um alimento ou a textura de um objeto. Essa consciência é o ponto de partida para construir uma nova relação com o tempo e consigo mesmo”, afirma.

Como aplicar a atenção no dia a dia

O começo do ano também é um momento de repensar rotinas. Inserir pausas para observar o que está acontecendo ao redor, mesmo em atividades simples, é uma forma prática de iniciar essa mudança. Um exemplo é dedicar alguns minutos para observar a respiração antes de tomar decisões importantes. Estudos da Universidade de Miami mostram que esses pequenos ajustes ajudam a reduzir a impulsividade e aumentam a sensação de bem-estar.

A atenção plena também tem impacto em situações de maior pressão, como lidar com imprevistos no trabalho ou resolver conflitos. Segundo Ourives, manter o foco no presente permite agir com mais calma e encontrar soluções de forma mais eficiente. “A ansiedade muitas vezes vem da tentativa de controlar algo que está fora do alcance. Viver no presente tira essa sobrecarga e facilita o processo de decisão”, explica.

Um hábito para o ano inteiro

Embora o Janeiro Branco destaque a importância da saúde mental, o objetivo é que práticas como a atenção plena sejam integradas à rotina ao longo do ano. Reavaliar prioridades, buscar equilíbrio e aprender a trazer o foco para o agora são passos que ajudam a construir uma vida mais leve e alinhada com os próprios objetivos.

Elainne conclui que o presente é a chave para mudanças reais. “O momento atual é o único que pode ser transformado. Quem aprende a valorizar isso começa a perceber oportunidades que antes pareciam invisíveis. É nessa simplicidade que o caminho para uma vida mais equilibrada se abre”, finaliza.