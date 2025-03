“Vitória” terá pré-estreia no CEU Vila Alpina na próxima terça-feira (11)

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e pela Spcine, leva o filme “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro e dirigido por Andrucha Waddington e Breno Silveira, antecipadamente na sala Spcine do CEU Vila Alpina, na sessão das 10h, na zona leste de São Paulo. A pré-estreia é aberta ao público, com retirada de ingressos a partir de 1h antes na bilheteria física da sala de cinema determinada por ordem de chegada. A sala comporta 260 pessoas. O diretor Andrucha Waddington, que assumiu a direção do longa após a morte de Breno Silveira, estará presente na sessão, com discurso e uma roda de conversa preparada com os presentes antes da exibição do filme.

“Vitória” estreia nos circuitos comerciais de cinema no dia 13 de março trazendo mais uma protagonista vivida pela lendária e pioneira atriz Fernanda Montenegro, profissional com mais de 80 anos de carreira, vencedora do Emmy Internacional e do Urso de Prata do Festival de Berlim e primeira brasileira e latino-americana a ser indicada ao Oscar na categoria de ‘Melhor Atriz’, em 1999.

O filme adapta o livro “Dona Vitória da Paz”, do jornalista Fábio Gusmão, um complemento da matéria jornalística reportada por Fábio para a Jornal Extra em 2005, em que narra a atitude extremamente corajosa da senhora Dona Vitória (seu nome fictício), na época com 80 anos, que filmou escondido de sua casa, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, o dia-a-dia do mercado ilegal do tráfico de drogas na comunidade, bastante poderoso e que tomava contole da região. Filmando as operações realizadas pela quadrilha de traficantes, empossando armamento pesado em seus ombros e até vendendo drogas para menores de idade, por dois anos, Vitória reuniu 22 fitas com 33 horas de gravações, determinante para a prisão de mais de 30 pessoas, entre traficantes e policiais militares.

A Conspiração Filmes e a Globoplay produzem o filme; a Sony Pictures distribui o longa no país. Além de Fernanda Montenegro como a personagem-título, Alan Rocha, Linn da Quebrada, Jeniffer Dias, Sacha Bali, Laila Garin, Thelmo Fernandes e Silvio Guindane são alguns nomes que compõem o elenco de “Vitória”.