Fernanda Montenegro entra para o Guinness World Records

Em um evento que entrou para a história, a renomada atriz Fernanda Montenegro atingiu uma marca impressionante no Guinness World Records. No dia 18 de agosto de 2024, ela reuniu um público de 15 mil pessoas no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para assistir à leitura dramática de obras da filósofa Simone de Beauvoir.

A icônica figura da televisão brasileira foi homenageada com o título de maior público já registrado em uma leitura filosófica. Em suas redes sociais, Fernanda Montenegro expressou sua gratidão: “Recebi com alegria a notícia do recorde mundial pelo Guinness World Records pela apresentação no Parque Ibirapuera. Este prêmio é dedicado a todos que participaram deste significativo encontro entre arte e educação.”

Durante a performance, Fernanda estava acompanhada apenas por uma mesa, uma cadeira, um copo d’água e um bloco de papéis, em uma montagem simples que destacou sua habilidade cênica e a profundidade dos textos apresentados. A leitura fez parte das comemorações pelos 80 anos de sua brilhante carreira, consolidando ainda mais seu legado na cultura brasileira.