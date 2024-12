Vitória fecha com Bet7K para patrocínio máster por três temporadas

Parceria entre a Casa de Apostas Bet7k e o Esporte Clube Vitória, clube da Séria A, inicia em 1º de janeiro de 2025 e reforça a presença da Bet7k como marca engajada no futebol brasileiro

Nesta semana, a Bet7k e o Esporte Clube Vitória fecharam uma parceria de três anos, se iniciando a partir de 1 de janeiro de 2025. O time que é de Salvador, Bahia, e um dos clubes mais antigos do Brasil, agora integra o casting de clubes apoiados pela Bet7k, essa que já possui contrato com: Novorizontino, Operário, Mirassol, Athetic, Ituano, Brusque – além da Federação Mineira de Futevôlei e CBV. A empresa é patrocinadora ativa e impulsionadora de clubes brasileiros.

Talita Lacerda, sócia e CEO da Bet7k, celebra mais essa conquista da marca. “Somos apaixonados por promover a conexão com os torcedores e criar experiências exclusivas. Essa nova parceria da Bet7K com o Vitória chega para mostrar o quanto apoiamos o futebol brasileiro nacional e estamos dispostos a investir para crescer cada vez mais ao lado dos nossos clubes parceiros”, afirma.

Recentemente, um dos clubes apoiados pela Bet7k, Mirassol subiu para a Série A. Além de celebrar essa conquista, a marca também comemora essa nova união com o Esporte Clube Vitória.

Para o Diretor Executivo da Bet7k, José Victor Valadares, estamos marcando um novo começo. “O nosso planejamento para 2025 inclui novos patrocínios e grandes parcerias, com muitas oportunidades tanto no

futebol como em outros esportes. Estamos muito felizes com esse novo momento. A parceria com o Vitória é só o começo, e mostra que estamos no caminho certo consolidando a Bet7k no cenário nacional”.

Como a Bet7k apoiará o Esporte Clube Vitória

Nesse patrocínio, Bet7K terá entregáveis com aplicações de marca nos uniformes oficiais, treino e viagem, espaços e propriedades de marketing e digital, além de ações de publicidade com o time.

Fábio Mota, Presidente do Esporte Clube Vitória comemora o novo patrocínio. “Estamos muito felizes em anunciar a Bet7k como a nova patrocinadora master do Vitória. Essa parceria representa um passo

importante para o clube e reflete nossa confiança no potencial de crescimento mútuo”, afirma.

Mota acredita que com o novo apoio o time estará mais forte para enfrentar grandes desafios como a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. “Temos certeza de que essa união trará frutos importantes, tanto para o Vitória quanto para nossa nova parceira, fortalecendo ainda mais o clube dentro e fora de campo. Agradecemos à Bet7k por acreditar no projeto do Vitória e por se juntar

à nossa caminhada rumo a um futuro de grandes conquistas”, finaliza.