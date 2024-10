Presidente do Vitória detona o Corinthians

O presidente do Vitória, Fábio Mota, desabafou sobre a falta de fair play financeiro no futebol brasileiro e fez fortes críticas o Corinthians.

“[Clubes com] investimento muito maior, que continuam contratando sem pagar ninguém. Não têm fair play no Brasil. O Corinthians contratou jogador para pagar R$ 3 milhões por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso, não consegue pagar o salário do mês e deve mais de R$ 2,5 bilhões. Isso é o futebol brasileiro, essa loucura tem que acabar”, disse Fábio.

“Tem que ser responsabilizado. Tudo no Brasil tem lei, o futebol não é assim. Ou muda isso ou o futebol brasileiro vai ficar cada vez descredenciado para o mundo. Uma das razões para ter poucos investidores no futebol brasileiro é isso.”

O QUE MAIS ELE DISSE

Sem fair play no Brasil: “O Brasil não tem fair play, não tem limite de gastos dos clubes. Não sei se alguém viu dirigente de clube preso, muitos deveriam estar presos porque acabaram com clubes e ficou por isso mesmo. E quem assume fica aí pagando dívida”.

Terra sem lei: “Futebol no Brasil é uma terra sem lei. Muita gente com conta rejeitada. O cara assume clube de futebol, pipoca orçamento, vai embora e larga a bomba lá. Não existe fair play no Brasil. Não existe limite de gastos”.

SAF vendida como solução: “E se você faz uma SAF e todos sabendo que é assim e encontra qualquer um… Um exemplo é o Vasco, que fez uma SAF e entregou para qualquer um. O que assumiu quebrou o Vasco, o Vasco voltou a ser associação e as dívidas ficaram. Tem que ter muito cuidado, não pode entregar clube para qualquer um, não é o nome SAF que resolve. Tem que ver quem é o investidor”.