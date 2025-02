Vitória anuncia a contratação do zagueiro Lucas Halter até 2025

Na última sexta-feira (07), o Esporte Clube Vitória confirmou oficialmente a contratação do defensor Lucas Halter, que chega ao Rubro-Negro após sua passagem pelo Botafogo. O atleta firmou um contrato que o vincula ao clube baiano até o final de 2025, com uma opção de compra ao término do vínculo.

Lucas Halter teve um ano de 2025 marcado por atuações variadas no Botafogo, incluindo um desempenho que não agradou na decisão da Supercopa contra o Flamengo. Apesar das críticas que recebeu, ele conta com o apoio do técnico Thiago Carpini, que justificou as dificuldades enfrentadas pelo jogador em seu último clube.

“Muitas dúvidas surgiram em relação à atuação dele na Supercopa. Vale ressaltar que Halter já havia manifestado o desejo de deixar o Botafogo há mais de um mês. O contexto é complexo e isso certamente afetou sua concentração e desempenho”, afirmou Carpini. O treinador explicou ainda que a transação envolvendo Halter foi influenciada por negociações relacionadas ao jogador Jair, que não se concretizaram.

O defensor já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para estrear com a camisa do Vitória. Carpini expressou confiança nas habilidades de Halter: “Ele é um jogador de alto nível e acreditamos que pode elevar a qualidade da nossa equipe, assim como fizemos com a contratação do Neris anteriormente. É importante termos calma e paciência com os novos jogadores”, concluiu.

Halter iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base do Athletico Paranaense e tem experiência internacional, tendo integrado as seleções sub-17 e olímpica do Brasil. Sua chegada ao Botafogo ocorreu após uma destacada temporada no Goiás em 2023, onde participou de 54 partidas e anotou seis gols.

Com essa nova adição, o Vitória busca fortalecer seu elenco visando melhores resultados nas competições futuras.