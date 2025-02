Vitória busca reforço para a lateral-esquerda com proposta por Jamerson

O Esporte Clube Vitória está em busca de um novo lateral-esquerdo para substituir Lucas Esteves, que se encontra próximo de uma transferência para o Grêmio. O clube baiano fez uma proposta pelo jogador Jamerson, de 26 anos, atualmente no Coritiba desde 2023.

A informação foi confirmada pelo jornalista Áureo Neto, que destacou o interesse do Rubro-Negro em contratar Jamerson como uma alternativa viável à saída de Esteves. Após a vitória do Vitória sobre o Sousa, o técnico Thiago Carpini enfatizou a necessidade de um jogador com características ofensivas similares às de Lucas Esteves, sem revelar nomes específicos.

“Precisamos de um atleta ofensivo como Esteves, alguém que traga profundidade e seja eficaz nos duelos”, comentou Carpini, ao mencionar que o clube possui um nome bem encaminhado para essa posição, sugerindo que as negociações estão avançadas.

Desde sua chegada ao Coritiba, Jamerson disputou 65 partidas, anotando dois gols e fornecendo duas assistências. O lateral começou sua trajetória profissional no Marília e já teve passagens por clubes europeus, como Portimonense, Almeirim e Sertanense em Portugal, além de atuar por Azuriz e Guarani no Brasil.