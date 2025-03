Vitor Limma lança “Ascendente No Amor” com participação do Grupo Sem Abuso

O cantor Vitor Limma, um dos grandes nomes do pagode contemporâneo, prepara mais uma grande estreia: a faixa “Ascendente No Amor”, com a participação especial do Grupo Sem Abuso. A canção será lançada no dia 7 de março, como parte do projeto Coleção de Pagode #1, e estará disponível nas principais plataformas digitais. A música chega acompanhada de um video inédito do audiovisual, que foi gravado em outubro de 2024 em Porto Alegre, cidade natal de Vitor Limma. O show que originou o material foi um verdadeiro sucesso, com ingressos esgotados, confirmando a crescente popularidade do artista.

O projeto Coleção de Pagode reúne grandes nomes do cenário atual, como Gamadinho, Marcelinho Freitas, Novo Extima, Yan, Pyração, Thaís Macedo, Mônica Soares, Robinho e Sem Reznha, fazendo de Vitor Limma um protagonista no movimento que celebra o pagode brasileiro. Aos 28 anos, o cantor vem conquistando um público fiel, impulsionado por sua voz inconfundível, que tem sido comparada à de Ferrugem, e por uma performance de palco envolvente.

Em 2024, Vitor Limma foi indicado ao Prêmio Multishow, alcançou mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas digitais e ultrapassou a marca de 200 mil seguidores nas redes sociais, solidificando sua posição no cenário da música brasileira. Com hits como “Minha Fé” e “Amor de Fim de Noite”, ele tem mostrado que está apenas começando sua trajetória de sucesso. O lançamento da nova faixa, junto ao apoio da STRM e do Cartel da Música, promete ampliar ainda mais seu alcance em 2025, conquistando novos fãs a cada dia.