Vitor Limma lança “Coleção de Pagodes”

O cantor e compositor Vitor Limma inicia 2025 com um projeto ambicioso que promete marcar o cenário do pagode brasileiro. Intitulado “Coleção de Pagodes”, o lançamento do primeiro bloco acontece no dia 17 de janeiro, trazendo um EP com três faixas que celebram a riqueza e a diversidade do gênero: “Luz das Estrelas / Já Tentei”; “Ainda Faz Sentido”; “Ela / Interessante”. Ouça:

O projeto reúne alguns dos maiores nomes do pagode, como Gamadinho, Marcelinho Freitas, Nova Extima, Yan, Sem Abuso, Pyração, Thais Macedo, Mônica Soares, Robinho, VL e Sem Reznha, reforçando o compromisso de Vitor Limma em enaltecer o pagode nacional. Neste primeiro bloco, o artista divide o palco com Gamadinho, que conquistou grande notoriedade em 2024 com o hit “Instinto”.

A faixa principal, “Ainda Faz Sentido”, é o grande destaque do lançamento. Composta para tocar o coração do público, a música reflete sobre a importância de manter um amor forte e verdadeiro, mesmo diante das dificuldades. Unindo as vozes marcantes de Vitor Limma e Gamadinho, a canção promete emocionar os fãs e reafirmar a força do pagode como expressão de sentimentos universais.

Natural de Porto Alegre, o cantor e compositor Vitor Limma, de 28 anos, é uma das grandes revelações da nova geração do pagode. Com um timbre único, frequentemente comparado ao de Ferrugem, e uma performance de palco cativante, o artista vem conquistando espaço com sucessos como “Minha Fé” e o recente destaque “Amor de Fim de Noite”.

Em 2024, Vitor foi indicado ao Prêmio Multishow, acumulou mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e ultrapassou 200 milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando seu nome como uma referência no pagode contemporâneo.

Mais do que um projeto musical, “Coleção de Pagodes” é uma celebração ao pagode brasileiro. Unindo tradição e inovação, o EP inaugura uma série de lançamentos que prometem conquistar as playlists e corações dos fãs em 2025.

O primeiro bloco de “Coleção de Pagodes” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 17 de janeiro. Prepare-se para embarcar nessa experiência musical ao lado de Vitor Limma e convidados, celebrando o melhor do pagode brasileiro.