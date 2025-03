Vitor Genz tem final de semana quase perfeito na NASCAR Brasil em Campo Grande-MS

Atual campeão da NASCAR Brasil, Vitor Genz teve um final de semana quase perfeito em Campo Grande-MS, entre os dias 21 e 23 de março. O gaúcho cravou a pole position e venceu a primeira prova no sábado. No domingo, Genz chegou em quinto, mas foi promovido à terceira colocação depois das punições aplicadas a Thiago Camilo e Julio Campos na briga pela ponta. Esta foi a primeira vez que Vitor disputou uma corrida no automobilismo “real” desde o seu acidente na Endurance Brasil, quando seu protótipo pegou fogo. Genz é tutor no automobilismo virtual.

“Melhor coisa do que começar com pole e vitória não existe. Então eu quero agradecer a todo mundo que confiou [em mim]. Durante essa pré-temporada foi um trabalho árduo para dar tudo certo e fazer acontecer. Meus patrocinadores que estão comigo, FRUM, SimCon, Extreme, Scherer, todo mundo ajudou demais, junto com a RMattheis que refez o carro durante a pré-temporada e meu deu um que estava uma bala para gente conquistar essa primeira vitória da temporada” disse Vitor.

Vitor Genz na etapa de Campo Grande-MS

(Robson Ribeiro / RESTART Comunicação)

Vitor Genz e Cayan Chianca duelaram na primeira prova

Na primeira prova do final de semana, o dono do carro #46 largou em primeiro mas viu a ponta ameaçada por seu companheiro, Cayan Chianca. A dupla fazia um bom jogo de equipe até se distanciar dos demais carros, mas Cayan decidiu atacar e conquistar a primeira posição, perdida logo em seguida quando abandonou a prova devido a problemas no radiador do carro. Depois da corrida, Vitor falou sobre a importância da vitória para a defesa do título.

“O pódio já diz tudo né? Um pódio com Rubinho Barrichello, Gabriel Casagrande… é incrível poder ter essa oportunidade de estar aqui nesse grid competitivo. Eu quase venci a corrida de ponta a ponta, mas o Cayan estava numa disputa forte ali no final. Ele usou o botão de ultrapassagem dele um pouquinho antes e eu ainda tinha guardado o meu, então ia ter um jogo ali” disse Vitor.

“Eu acredito que a gente estava bem posicionado no final da corrida, mas o Cayan teve algum problema no carro dele e acabou precisando abandonar a prova, o que nos deixou um final um pouco mais fácil mesmo com o capô quase levantando. Isso me assustou um pouco porque pode virar uma penalização, mas deu tudo certo e agora é comemorar” completou.

Punições a outros carros rendem a terceira colocação na segunda prova

Na segunda corrida, realizada no domingo, Vitor teve alguns problemas, mas conseguiu sustentar a quarta colocação até a entrada do safety car na penúltima volta. Nas palavras de Vitor, a prova “virou uma corrida maluca” e ele caiu para a quinta colocação. A sorte, no entanto, estava mesmo ao lado do campeão neste final de semana. Thiago Camilo e Julio Campos, segundo e terceiro colocados no pódio, foram punidos pela direção de prova, o que rendeu ao gaúcho o terceiro lugar.

“A gente não tinha a aderência que a gente esperava, uma estratégia que a gente pensou não funcionou bem e a gente acabou indo para o lado contrário. Quando a gente não tem o ritmo que espera, complica um pouquinho a corrida, mas a gente estava ali num P4. Teve um safety car bem no finalzinho, que juntou tudo para duas voltas e virou literalmente a corrida maluca, uma luta livre dentro da pista. Eu por duas vezes pensei que meu carro ia quebrar e a gente não ia acabar a corrida, caí lá para trás, e no fim a gente conseguiu um P5 com gosto de vitória” disse Vitor.