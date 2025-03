Honda Racing domina abertura do Brasileiro de Enduro 2025

Alberto Barbosa – Mundo Press

A equipe Honda Racing abriu a temporada 2025 do Brasileiro de Enduro do mesmo modo que a anterior: no alto do pódio. Juntos, os quatro pilotos do time somaram cinco vitórias na prova deste fim de semana (22 e 23/3), em Siqueira Campos (PR), dominando as suas categorias (E1, E2, E3 e EF) e também a Elite, a classificação combinada das principais classes da competição, com Bruno Crivilin.



O piloto capixaba, em sua estreia na E2 com a motocicleta Honda CRF 450RX, travou disputa acirrada com o chileno Benjamin Herrera – considerado uma das grandes revelações internacionais do esporte. “Foi uma prova de especiais bem montadas e diferentes. No primeiro dia o piso estava seco e com poeira, mas neste domingo foi o oposto, com frio, chuva e lama. Estou muito feliz com o resultado, a equipe trabalhou muito bem”, avaliou Crivilin, dono de 12 títulos nacionais de Enduro.



Vinícius Calafati fez o caminho inverso ao de Crivilin, trocando a E2 pela E1, e não precisou de muito tempo para se readaptar à Honda CRF 250RX, como mostram os primeiros lugares nos dois dias e a condição de líder do campeonato. “Foram dois dias difíceis, andei um pouco travado no primeiro deles. No segundo, apesar de uma queda, que comprometeu um pouco o desempenho, confirmei a vitória na categoria. Vamos trabalhar para a próxima”, destacou o paulista.



Na E3, Luciano Rocha andou pela primeira vez como piloto Honda Racing e já mostrou seu cartão de visitas. Com a CRF 450RX, o jovem mineiro também venceu nos dois dias para ser o melhor da prova na categoria e o terceiro na Elite. “Foi uma estreia incrível. Gostei muito de todo o suporte da equipe, estou bastante satisfeito com o resultado. Agora vou focar nas próximas”, resumiu.



Já Bárbara Neves encarou uma missão dupla na cidade paranaense. Agora com a CRF 250RX, a goiana venceu na EF (Feminina) e ainda somou um quinto lugar na Intermediária, competindo com os homens. “Foi um desafio maior com a EF e a Intermediária, agora com a 250RX, uma moto muito boa. Fiquei muito satisfeita com a preparação que fizemos nela. A prova estava mais rápida no primeiro dia; no segundo a chuva complicou para todo mundo, mas consegui repetir o resultado na Intermediária e garanti a vitória na classe feminina.”

Em Itutinga (MG), a segunda prova do Brasileiro 2025 será realizada nos dias 26 e 27 de abril. A equipe Honda Racing de Enduro tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, Axalta, DID, NGK, Ogio, ASW e Borilli Racing.



Campeonato Brasileiro de Enduro 2025

1ª prova – Siqueira Campos (PR)



Resultados (três primeiros)



Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #1 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

2º – Benjamin Herrera (CHI) #800

3º – Luciano Rocha #94 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

5º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 250RX



E1

1º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – Fernando Juruna #14

3º – Loandro Anton #133



E2

1º – Bruno Crivilin #1 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

2º – Benjamin Herrera (CHI) #800

3º – Patrik Capila #33



E3

1º – Luciano Rocha #94 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

2º – Renato Paz #101

3º – Washington Assis Silva #225



EF

1ª – Bárbara Neves #116 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2ª – Jéssica Alana Valêncio #127



Intermediária

1º – Ricardo José de Oliveira #107

2º – Willian Palandi #108

3º – Geovan Romagnoli #569

5ª – Bárbara Neves #116 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

Calendário – Brasileiro de Enduro 2025

2ª prova – 26 e 27 de abril – Itutinga (MG)

3ª prova – 7 e 8 de maio – Biguaçu (SC)

4ª prova – 5 e 6 de julho – Aracruz (ES)

5ª prova – 9 e 10 de agosto – Castro Alves (BA)

6ª prova – 12 e 13 de setembro – Coqueiro Baixo (RS)

7ª prova – 25 e 26 de outubro – Patrocínio (MG)