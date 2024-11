Vítima de ataque de suposto serial killer em Alagoas ficou um mês em coma e sobreviveu

A recente descoberta de um possível sobrevivente de Albino Santos de Lima, suspeito de ser o maior serial killer da história de Alagoas, trouxe novos desdobramentos para a investigação. A Polícia Civil de Alagoas encontrou o homem, que não teve seu nome revelado por questões de segurança, após analisar um calendário pertencente ao suspeito. No calendário, Albino marcava em vermelho os dias em que realizava seus ataques. Em uma das datas, 12 de junho, não havia registro policial correspondente, levando os investigadores a procurar por uma vítima sobrevivente.

O homem foi baleado com quatro disparos, dois na cabeça e dois nas costas, e passou mais de um mês em coma. Segundo seu relato à TV Gazeta de Alagoas, ele foi atacado enquanto estava a caminho da casa da avó. O delegado Gilson Rego Sousa confirmou o testemunho do sobrevivente e informou que as investigações estão em fase final.

Albino Santos de Lima está sendo acusado de ao menos dez homicídios e confessou oito deles. Outros casos seguem sob investigação, potencialmente elevando o número total de vítimas. Ele era conhecido por registrar seus crimes em um diário pessoal e observava suas vítimas por meio das redes sociais.

Os ataques ocorreram principalmente nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada, todos próximos à residência do suspeito em Maceió. Atualmente detido no presídio Baldomero Cavalcanti, Albino é defendido pelo advogado Geoberto Bernardo de Luna, que alega sociopatia e planeja provar sua inimputabilidade.

Este caso chama atenção pela frieza e metodologia do suspeito e acende um alerta sobre a importância da vigilância nas redes sociais e dos mecanismos legais para identificação precoce de potenciais criminosos em série. As investigações prosseguem para garantir justiça às vítimas e suas famílias.