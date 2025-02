Visite o Minhocão com o “Turistou tarifa zero” neste domingo (16)

O programa “Turistou Tarifa Zero”, que tem o objetivo de fomentar o turismo na cidade, com sugestões de passeios gratuitos aos domingos para pontos turísticos simbólicos da cidade de São Paulo, integrando-se ao programa Domingão Tarifa Zero, tem como destino escolhido para essa semana o Elevado João Goulart, conhecido como Minhocão.

Localizado no Centro Histórico, o local é uma importante conexão entre a Avenida Radial Leste e a Avenida Francisco Matarazzo, no entanto, aos sábados e domingos funciona como espaço de lazer para paulistanos e turistas. O passeio de uma ponta a outra tem 3,4 quilômetros de extensão e na área próxima ao metrô Santa Cecília é montada uma estrutura de mobiliário com espreguiçadeiras e guarda-sois.

O local é uma opção de lazer ideal para os finais de semana, sendo totalmente gratuito. É ideal para a prática de exercícios, encontros com amigos, passeios com animais de estimação e, claro, para apreciar as obras de grafite nos edifícios. Além de ser um destino fotográfico, com diversas opções para tirar fotos e a cidade de São Paulo ao fundo.

O programa Turistou Tarifa Zero é da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte.

Sobre o Domingão Tarifa Zero:

Criado pela Prefeitura de São Paulo em dezembro de 2023, o Domingão Tarifa Zero tem como propósito facilitar a locomoção de moradores e turistas, ampliando as possibilidades de visita a familiares e amigos, além de incentivar a participação em atividades culturais, esportivas e religiosas.

Confira os ônibus municipais para chegar ao Minhocão:



1732/10

Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel

177H/21

Metrô Santana – Pinheiros

178L/10

Lauzane Paulista – Hosp. Das Clínicas

1896/10

Jaraguá – Pça. Ramos De Azevedo

5290/10

Div. Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

5705/10

Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

669A/10

Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

701A/10

Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

702C/10

Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/22

Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

7267/10

Apiacás – Pça. Ramos De Azevedo

7281/10

Lapa – Pça. Ramos De Azevedo

7545/10

Jd. João XXIII – Pça. Ramos De Azevedo

778R/10

COHAB Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel

7903/10

Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos De Azevedo

8000/1

Term. Lapa – Pça. Ramos De Azevedo

8215/10

Jd. Paulistano – Pça. Do Correio

8400/10

Term. Pirituba – Pça. Ramos De Azevedo

8528/10

Jd. Guarani – Pça. Do Correio

8549/10

Taipas – Pça. Do Correio

8594/10

Cid. D’abril – Pça. Ramos De Azevedo

8615/10

Pq. Da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

8622/10

Morro Doce – Pça. Ramos De Azevedo

8677/10

Jd. Líbano – Lgo. Do Paissandu

8700/1

Term. Campo Limpo – Pça. Ramos De Azevedo

8700/10

Term. Campo Limpo – Pça. Ramos De Azevedo

8705/51

Pq. Continental – Anhangabaú

874T/10

Ipiranga – Lapa

875A/10

Aeroporto – Perdizes

978J/10

Voith – Term. Princ. Isabel

