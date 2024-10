Visitação ao Congresso Nacional ficará interrompida entre 2 e 8 de novembro

A visitação institucional ao Palácio do Congresso Nacional ficará fechada a partir de sábado (2) até o dia 8 de novembro, em virtude da organização e realização da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20). O programa institucional será retomado em 9 de novembro.

Com foco na educação para a cidadania, o programa de visitação transmite informações sobre a história política do Brasil, o processo de elaboração das leis e o patrimônio artístico e arquitetônico do Congresso Nacional. As visitas guiadas saem a cada meia hora e, na maioria dos casos, não há necessidade de agendamento. A atividade é gratuita e aberta a todos.

É preciso agendar a visita apenas quando: o grupo tiver entre 15 e 50 pessoas, em casos de necessidade de guias bilíngues, para inglês, espanhol, francês e libras, ou se houver visitantes com alguma necessidade especial. As visitas agendadas ocorrem às segundas, quintas e sextas-feiras, e o agendamento deve ser feito no mínimo com um dia útil de antecedência.

Os visitantes devem sempre trazer documento original de identificação civil com foto. No caso de estrangeiro, é preciso apresentar o passaporte. Não são aceitas cópias não autenticadas ou fotos de documentos.

Com duração aproximada de 50 minutos, a visita percorre os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os salões Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e o Salão Nobre da Câmara. Além dos aspectos legislativos, o visitante recebe informações sobre as diversas obras de arte que fazem parte do acervo das duas casas legislativas, criadas por artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Di Cavalcanti, Marianne Peretti e Burle Max.

Programa premiado

O Programa de Visitação Institucional do Congresso Nacional já recebeu os prêmios de “Melhor atração de Brasília” e “Escolha dos Especialistas” – “2018 Experts’ Choice Award” -, concedidos pelo site de turismo Trip Expert; e o Prêmio Certificado de Excelência do TripAdvisor, por cinco anos consecutivos. As premiações são um reconhecimento da qualidade do serviço prestado desde 1998.