Visita mediada no Cemitério SP homenageia José Mojica Marins

Neste sábado (23), a partir das 18h, a Cortel SP, concessionária que administra cinco cemitérios na capital paulista, promove mais uma visita mediada na Necrópole São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros.

Desta vez, a quinta edição do projeto mensal “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”, coordenado pela historiadora Viviane Comunale e o influenciador Thiago de Souza, idealizador do projeto “O que te assombra?”, será especial, em homenagem a José Mojica Marins, que teria completado 88 anos no último dia 13.

Um dos maiores expoentes da dramaturgia nacional, Mojica se tornou referência em diversos segmentos de áudio visual. Atuou e dirigiu inúmeros filmes e apresentou programas memoráveis na televisão brasileira. “Seu personagem mais destacado o acompanhou boa parte da vida e o fez ganhar notoriedade, muitas vezes confundindo as identidades de Mojica e Zé do Caixão. Nossa intenção é homenagear, em um espaço recentemente revitalizado, a obra e os feitos deste ícone cultural”, conta Thiago.

O Cemitério São Paulo abriga parte da história da capital paulista, que pode ser contada em um verdadeiro museu a céu aberto. “Os passeios também ratificam a importância de obras de escultores importantes, como o modernista Victor Brecheret e o clássico Nicola Rollo”, diz Viviane. A Necrópole abriga alguns famosos. Além de José Mojica Marins, Antônio Abujamra, dramaturgo, Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro, o empresário Abílio Diniz, entre outros nomes.

O passeio é gratuito e aberto ao público.

História

Inaugurada em 1926, a Necrópole São Paulo abriga um fantástico acervo de obras de arte, como Galileu Emendabili, com “A ausência- pão”, “Capela São Francisco” e “Mausoléu Família Varam Keutenedjian”; Alfredo Oliani, com “Último Adeus e “Triste separação”; e Victor Brecheret, com “Prece anjos”.

Sobre a Cortel SP

O grupo é um dos principais administradores de operações integradas no setor de death care, consolidando desde a gestão de cemitérios até serviços ligados aos cuidados com a morte. A empresa possui empreendimentos no Brasil com presença no SP, RJ, RS, GO e AM. Atualmente, a Cortel SP é responsável, desde março de 2023, pela gestão dos cemitérios Araçá, São Paulo, Dom Bosco, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha.